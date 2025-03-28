Ariston задала программу возвращения

Итальянская компания Ariston первой вернулась на российский рынок. Этому предшествовала «длительная работа», во всяком случае, так описали процесс возвращения в итальянском МИДе. Однако подробности не привели. Указ о временной национализации компании Владимир Путин отменил 26 марта. Почти год Ariston находилась под управлением одной из структур «Газпрома». Вместе с тем, несмотря на заявления российских властей о разработке механизма возврата зарубежных компаний в страну, внятные правила до сих пор не обозначены. Как тогда мог проходить процесс? Об этом — Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Отмена указа Владимира Путина о временной национализации российских активов Ariston восстанавливает полный контроль над ними за материнской итальянской структурой. В ближайшее время компания намерена возобновить сотрудничество с местным менеджментом, но с одной оговоркой: будут полностью соблюдаться действующие санкции. Но, как считает старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко, это заявление не более чем формальность, иначе итальянцам едва ли удалось бы вернуть контроль над активами: «Компании, которые пойдут по пути Ariston, будут проходить примерно такую же процедуру, если они, конечно же, до этого не продали свои активы. Основным условием станет лишь несоблюдение европейских санкций. Это достаточно сложно, поскольку эти ограничения обширны. По большому счету, они просто возвращают себе право принимать решения на территории РФ, а для нарушения европейских санкций им необходимо либо извлекать выгоду на этом рынке, либо содействовать военно-промышленному комплексу».

Пока возвращение Ariston в Россию — это лишь расчет на постепенную нормализацию условий для международных компаний в стране, поэтому говорить о получение выгоды не приходится, считают эксперты. К тому же до того, как активы отошли одной из структур «Газпрома», выдающихся результатов деятельности в России она не показывала. А временный управляющий увеличил чистую прибыль в девять раз, почти до 300 млн руб. За кем в итоге останутся эти средства, неизвестно. Но независимый экономический эксперт Алексей Бушуев не исключает, что кулуарно переговорщикам пришлось многое обсудить:

«В данном вопросе как политические, так и подковерные, закрытые, инсайдерские факторы гораздо более значимые и играющие, чем экономические.

Многие компании, которые ушли с российского рынка, сталкиваются с падением спроса в своих родных регионах. Возвращение для них могло бы стать очень важным. Этот фактор может являться картой, причем далеко не самой козырной в политической игре между различными блоками, мировыми элитами».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что на российский рынок смогут вернуться компании, которые продолжали свою деятельность через дочерние предприятия, или те, что ушли «под давлением». Это может касаться и тех, кто занимал выжидательную позицию. Ariston под этот критерий подходит, отметил руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро A-Pro Дмитрий Дворецкий: «Компания выдерживала в течение 2022-го, 2023-го и 2024 годов основные показатели финансовой отчетности, что показывает, что она действительно продолжала свою деятельность. То же самое нельзя сказать о других игроках, которые либо существенно сократили свою выручку, либо даже подали в отношении Российской Федерации иски в международные инвестиционные арбитражи. Так сделали, в частности, Uniper и Fortum, как они заявляют, в связи с нарушением Россией требований двустороннего инвестиционного соглашения и так называемой экспроприацией».

В свою очередь, в Ariston считают, что решение российских властей вернуть им контроль над активами — это признательность за «десятилетия ответственных инвестиций и преданность 300 сотрудникам». Будет ли правительственная комиссия в будущем так же признательна другим желающим получить назад свои предприятия, неизвестно.

Юлия Савина