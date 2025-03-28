Карла III госпитализировали из-за побочных эффектов от лечения рака

Короля Великобритании Карла III вчера, 27 марта, госпитализировали из-за «временных побочных эффектов», возникших при лечении рака. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

76-летний монарх прошел плановое лечение, что потребовало его пребывания в больнице на «короткий период». Из-за этого все его дневные мероприятия были отложены. «Его величество сейчас вернулся в Кларенс-хаус, и в качестве меры предосторожности, следуя рекомендациям врачей, завтрашняя программа дневного приема также будет перенесена»,— уточнил представитель пресс-службы.

В феврале 2024 года сообщалось, что в Букингемском дворце подготовили план передачи власти на случай смерти короля Карла III. План, получивший кодовое название «Менайский мост», предполагает передачу власти наследнику престола, принцу Уильяму. В том же месяце у Карла III обнаружили рак.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Как Карл III боролся за корону».