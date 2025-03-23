Стармер: ЕС должен подготовиться к сдерживанию России после заключения мира

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейские страны разработать план сдерживания России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом, пишет The New York Times. Он отметил, что любая мирная сделка без «надежных мер» безопасности оставит Украину уязвимой для возможных будущих конфликтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alastair Grant, Pool / AP Фото: Alastair Grant, Pool / AP

«Мы не можем дождаться сделки и сказать "хорошо", а затем почесать затылок»,— сказал Кир Стармер. Он подчеркнул важность участия Евросоюза в обеспечении безопасности Украины. Однако, по его словам, пока мирное урегулирование не достигнуто, миссия сдерживания находится на раннем этапе.

Британский премьер также приветствовал усилия президента США Дональда Трампа по завершению конфликта. Недавний телефонный разговор господина Трампа с президентом России Владимиром Путиным «немного сдвинул ситуацию с мертвой точки».

Великобритания и Франция подготовил план размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня. Он предусматривает, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. В МИД РФ заявили, что размещение на Украине вооруженных сил третьих стран будет рассматриваться как прямое участие этих государств в конфликте.

Подробнее о позиции Европы по Украине — в материале «Ъ» «Коалиция нежелающих».