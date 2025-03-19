На закрытой встрече с РСПП Путин рассказал о точках невозврата новых территорий

Президент России Владимир Путин на закрытой части съезда РСПП сказал, что признание Крыма в составе РФ, а также автономии Луганской и Донецкой республик могло предотвратить начало СВО. Об этом специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову рассказали участники встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на съезде РСПП

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин на съезде РСПП

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам собеседников, теперь на переговорах по украинскому урегулированию речь идет о том, что территории, находящиеся под контролем российской армии, не могут быть переданы Украине. Также РФ может потребовать признать Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области в составе России. Если это произойдет в ближайшее время, Россия не станет претендовать на Одессу и другие территории, на данный момент принадлежащие Украине, передали спецкору «Ъ» слова президента участники съезда.

Подробнее об этом — в репортаже Андрея Колесникова «Бюро побеждает зло»