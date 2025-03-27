Присяжные вынесли обвинительный вердикт членам Таганской ОПГ и ее главарю

Коллегия присяжных в Мосгорсуде вынесла обвинительный вердикт в отношении 10 бывших участников Таганской ОПГ во главе с Игорем Жирноклеевым. Предполагаемого лидера ОПГ также признали виновным в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна).

По делу помимо Жирноклеева проходят Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Генадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Герман Гришин, Сергей Щукарев, Марат Янбухтин и Григорий Рабинович (умер в июне 2024 года, но родственники возражали против прекращения дела). В зависимости от роли в ОПГ они признаны виновными в создании и участии в вооруженной банде и преступном сообществе, убийстве, похищениях, краже, грабеже, вымогательстве и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 209 УК РФ, ч. 2 ст. 210 УК РФ, пп. «а, в, д, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ, пп. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, пп. «а, б» ч. 3 ст. 161 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ, ч. 3 ст. 223 УК РФ и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

По версии следствия, ОПГ была создана в начале 90-х и действовала преимущественно на территории московского региона. Утверждается, что под руководством Жирноклеева и Рабиновича было совершено несколько убийств, в том числе директора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева и юриста универмага «Москва» Андрея Бралюка. Самым громким преступлением, инкриминированным «таганским», стало убийство адвоката Натальи Вавилиной в 2017 году.

Подробности дела — в материале «Ъ».