Госнужды без границ

Спор о том, что считать изъятием участка для госнужд, рассмотрит Верховный суд РФ (ВС). Правительство Рязанской области изъяло у предпринимателя-фермера землю в публичных интересах, но в итоге она была передана частному заводу. Арбитражные суды признали распоряжение властей законным, решив, что деятельность завода отвечает государственным интересам. Но лишившийся земли фермер настаивает на том, что интересы завода — это одно, а госнужды — несколько иное. Юристы говорят, что решение экономколлегии ВС по этому вопросу важно для многих регионов, включая Москву.

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ВС разберется, законно ли изымать землю для госнужд и передавать ее для добычи полезных ископаемых частному предприятию. В августе 2022 года Серебрянский цементный завод обратился к правительству Рязанской области и попросил изъять у фермера-ИП Натальи Поротиковой часть сельхозземель в поселке Октябрьский Михайловского района, чтобы вести на них разработку месторождений глины и известняка. Власти поддержали предприятие, разделили исходный земельный участок на несколько и изъяли у предпринимательницы 90,2 га для госнужд. У ИП осталось два участка общей площадью около 15 га.

Госпожа Поротикова оспорила распоряжение областного правительства об изъятии земель, настаивая, что конечной целью не было удовлетворение госнужд, как того требует закон. Оставшиеся ей после раздела участки не соответствуют нормам земельного права, в частности, из-за отсутствия доступа к землям общего пользования их нельзя использовать по сельхозназначению, а один из объектов и вовсе меньше минимально допустимого размера, заявляла истица со ссылкой на заключение кадастрового инженера.

Скрепный цемент

Арбитражный суд Рязанской области отклонил иск ИП, признав изъятие законным. Суд указал на наличие у завода лицензии на пользование недрами, а госнужды, следует из решения, заключаются в «развитии промышленности строительных материалов» и важности цементного сырья для российской экономики. В подтверждение суд привел доводы областных властей со ссылками на стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года, госпрограмму 2014 года по использованию природных ресурсов и федеральную стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года. Ходатайство ИП о назначении землеустроительной экспертизы для проверки наличия доступа к оставшейся у нее земле и возможности ее использования для сельхоздеятельности суд отклонил. Апелляция и окружная кассация поддержали это решение.

Наталья Поротикова подала жалобу в ВС, ссылаясь, во-первых, на процессуальные нарушения, включая отклонение ее ходатайства об экспертизе. Помимо этого, сама по себе лицензия недропользователя, по ее мнению, не позволяет утверждать, что «деятельность завода направлена на удовлетворение публичных интересов». Областное правительство, говорится в жалобе, изъяло участки не для госнужд, а в интересах завода, который и без того имеет «значительные неразработанные участки недр», а часть своих земель и вовсе сдавал в аренду «Русагро» для осуществления сельскохозяйственной деятельности.

ВС признал доводы ИП заслуживающими внимания и передал дело в экономколлегию, заседание назначено на 8 апреля.

Получить комментарии у Натальи Поротиковой не удалось. В правительстве Рязанской области в четверг не ответили на запрос “Ъ”. В пресс-службе АО «Цемрос», куда входит Серебрянский завод, сообщили, что спорные участки пока еще принадлежат истице, но они взаимосвязаны с землями завода «геологически, технологически и экономически» и будут нужны для разработки месторождения. В компании утверждают, что «если в ближайшее время не начать деятельность по вскрыше новых площадей», работу завода «придется прекращать в связи с исчерпанием доступных для добычи запасов сырья», подчеркивая, что это один из крупнейших налогоплательщиков региона. В «Цемросе» уточнили, что сдавали часть участков в аренду «Русагро» до осени 2022 года, так как это были земли для сельхозпроизводства и их нужно было использовать по целевому назначению, но теперь они переведены в земли промышленности.

Публичный интерес

Юристы отмечают, что споры по поводу изъятия властями земель у частных собственников нередко встречаются в практике различных регионов. В 2015 году ВС объяснял, что под госнуждами следует понимать потребности публично-правового образования, удовлетворение которых направлено на достижение интересов общества, рассказывает управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян. При этом властям нужно доказать, что потребности государства или региона «невозможно осуществить без изъятия имущества, находящегося в частной собственности», добавляет адвокат практики разрешения споров «K&P Group» Елена Лузанова со ссылкой на позицию ВС от 2018 года.

Схожая позиция, рассказывает ведущий юрист Enforce Law Company Владислав Стрелков, закреплена в обзоре практики ВС 2016 года, по которой «изъятие не может производиться только или преимущественно в целях получения выгоды другими частными субъектами, деятельность которых лишь опосредованно служит интересам общества». Таким образом, «добыча полезных ископаемых может считаться госнуждами только при наличии объективного подтверждения, что деятельность ведется в интересах государства, а не частного бизнеса, и исключительно при невозможности иного способа реализации проекта», говорит старший партнер юрфирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов.

Вместе с тем, признает господин Стрелков, универсальные критерии оценки наличия или отсутствия госнужд при изъятии участков, в том числе для добычи полезных ископаемых, сейчас отсутствуют. В связи с этим суды иногда пытаются оценить, какое использование земли будет более выгодным для государства и общества. Например, сравнивают налоговые и неналоговые поступления в бюджеты от деятельности разных землепользователей, учитывают количество существующих и создаваемых рабочих мест, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, наличие либо отсутствие ущерба окружающей среде и другие факторы.

Между тем в споре с ИП Натальей Поротиковой ни администрация, ни нижестоящие суды не привели доводов о том, «какая конкретно общественно полезная цель может быть достигнута» благодаря изъятию, указывает господин Серобян. Он полагает, что ВС укажет на необходимость более тщательного изучения доказательств и проведения землеустроительной экспертизы. Для разрешения этого спора, полагает Елена Лузанова, нужно выяснить, «можно ли без изъятия конкретных участков реализовать общественные интересы, соблюсти баланс публичных интересов и права частной собственности».

Юристы ожидают, что ВС сформулирует четкие критерии того, что именно относится к госнуждам и как эти цели нужно подтверждать. Тогда это «существенно усилит защиту прав частных собственников», считает Роман Ляпунов, ведь «органы власти должны будут не просто ссылаться на госпрограммы и лицензии недропользователей, но доказывать обоснованность каждого случая изъятия».

Ян Назаренко, Анна Занина