Как не остаться со сносом

У граждан и бизнеса нередко изымают земельные участки и стоящие на них здания для государственных нужд, например размещения оборонных объектов или строительства дорог. По закону за это полагается компенсация в виде стоимости изымаемого имущества, но на практике с ее выплатой нередко возникают спорные ситуации. В одном из таких споров между предпринимательницей и властями Подмосковья предстоит разобраться Верховному суду РФ (ВС). В рамках дела об изъятии недвижимости арбитражный суд напрямую не обязал областные власти возместить стоимость имущества частному собственнику, из-за чего возникла неясность, требуется ли отдельное судебное решение о взыскании такой компенсации. Определенности в практике нет, а по мнению некоторых судов, новый иск о взыскании влечет возможность двойной выплаты. Юристы признают наличие проблемы с выплатой компенсаций и рассчитывают, что решение ВС позволит защитить права лиц, у которых изымается имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

ВС определит, как собственнику изъятой недвижимости отстаивать свои права на компенсацию за нее. ИП Галина Абдрашитова была арендатором земельного участка в Подмосковье площадью 102 кв. м и владельцем размещенного на нем торгового павильона (40,9 кв. м). В июне 2020 года министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Мособласти решило изъять эту землю для строительства дорожной развязки. К соглашению стороны не пришли, поэтому решение об изъятии участка и здания для госнужд выносил областной арбитражный суд. В апреле 2022 года суд удовлетворил иск министерства, передав ему спорные объекты и определив также размер компенсации за изымаемое имущество в 8,7 млн руб., правда, об обязанности областных властей произвести эту выплату не упомянул. Это и повлекло дальнейшие споры.

На просьбу ИП о выплате возмещения министерство предложило подписать передаточный акт, но к планируемой дате это уже не представлялось возможным, так как павильон был снесен, а на участке велись работы по укладке асфальта.

Последующие претензии остались без ответа, и в результате Галина Абдрашитова осталась и без имущества, и без компенсации. Она решила подать иск непосредственно к областному минтрансу о взыскании с него 8,7 млн руб. возмещения за изъятую недвижимость. Арбитражные суды первой и апелляционной инстанций согласились с доводами ИП и присудили ей эту сумму.

Однако по жалобе министерства окружной кассационный суд отменил эти решения, направив спор на новое рассмотрение. По мнению кассации, удовлетворение иска ИП позволяет ей повторно взыскать денежные средства, тогда как спор о компенсации был разрешен еще в рамках дела об изъятии недвижимости по иску министерства. Кассация посчитала, что госпожа Абдрашитова могла получить компенсацию в рамках исполнения решения от 2022 года и для этого не нужно было инициировать новый процесс.

ИП с этими выводами не согласилась, подав жалобу в ВС. Она утверждает, что взыскать возмещение по решению 2022 года нельзя, поскольку в нем указан лишь размер компенсации, но оно не обязывает конкретный орган ее выплатить.

Позиция кассации «позволит министерству и далее не соблюдать установленную законодательством обязанность по возмещению стоимости изъятого имущества», подчеркивается в жалобе. ВС счел доводы предпринимательницы заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение экономколлегии, заседание назначено на 10 декабря.

Нечеткие формулировки

Проблема выплаты компенсации в связи с изъятием земельных участков для госнужд стоит очень остро и это дело не является исключением, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Причем, по его словам, не имеет значения, у кого изымается участок: у гражданина, мелкого предпринимателя или крупной компании. Компенсация устанавливается соглашением сторон, но если им не удалось договориться об изъятии или стоимости имущества, тогда порядок и размер выплаты определяет суд, поясняет старший юрист юрфирмы «BFL | Арбитраж.ру» Сергей Филиппов. Причем помимо рыночной стоимости прав на землю и здание возмещение может включать убытки и упущенную выгоду, замечает Сергей Учитель. Судебные тяжбы о компенсации за изъятую для госнужд землю встречаются часто. По подсчетам партнера Briefcase Law Office Анны Самойловой, в одном только Арбитражном суде Москвы за последний год можно найти около полутора сотен таких дел.

Господин Филиппов в целом считает последовательность действий властей неправильной, поскольку сначала должна следовать выплата компенсации и только потом происходить изъятие имущества, а не наоборот. О необходимости предварительного и равноценного возмещения за принудительное изъятие частной собственности, в частности, в 2019 году говорил и Конституционный суд РФ, напоминает господин Учитель. Вместе с тем в практике продолжают встречаться решения судов об изъятии для госнужд, которые не обязывают органы власти к прямой выплате компенсации, признают юристы.

По мнению Анны Самойловой, опасения кассационного суда о двойном взыскании небеспочвенны, так как решение 2022 года подразумевает, что возмещение должно быть выплачено.

Вместе с тем специфика работы судебных приставов-исполнителей обуславливается необходимостью буквального исполнения решения суда, подчеркивает юрист судебной практики юрфирмы CLS Юлия Трибельская. То есть приставы не могут исполнить решение суда, которое не устанавливает конкретную обязанность лица совершить определенные действия. В связи с этим, полагает Сергей Учитель, о двойном взыскании суммы компенсации речи не идет, поскольку исполнительный лист на принудительное взыскание денежных средств может быть выдан только в строгом соответствии с резолютивной частью судебного решения.

Госпожа Трибельская отмечает, что у экс-собственника изъятого имущества остается возможность попросить о разъяснениях суд, постановивший передать недвижимость органу власти для госнужд. По заявлению такого лица суд может разъяснить порядок исполнения этого решения и прямо указать, что сумма компенсации подлежит взысканию с конкретного органа власти. Впрочем, этот инструмент на практике работает не всегда: после кассации Галина Абдрашитова обращалась за разъяснениями решения 2022 года в части выплаты возмещения, но суд отказался их дать.

50 340 земельных споров рассмотрели арбитражные суды за 2023 год.

В связи с частыми проблемами на практике юристы рассчитывают, что ВС либо удовлетворит жалобу ИП, либо как минимум разъяснит порядок действий для получения компенсации. Это позволило бы бизнесу, лишающемуся имущества, быть более уверенным в подобных ситуациях, считает Сергей Филиппов. Госпожа Самойлова уверена, что ВС не оставит без внимания тот факт, что заявительница осталась и без недвижимости, и без денег. Она надеется, что ВС стимулирует нижестоящие суды четко и последовательно формулировать резолютивную часть своих решений по делам об изъятии.

Минтранс Мособласти на запрос “Ъ” ответил, что все-таки видит в сложившейся ситуации риск двойного взыскания компенсации. Вместе с тем ведомство сообщило, что действует в рамках законодательства и решения ВС будут исполнены.

Ян Назаренко, Анна Занина