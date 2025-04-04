Горькая победа

Екатеринбургский благотворительный фонд «Я особенный», оказывающий всестороннюю поддержку детям с расстройствами аутистического спектра (РАС), отсудил у Министерства социальной политики Свердловской области 51 млн руб. Именно такую сумму ведомство задолжало некоммерческой организации, входящей в реестр поставщиков социальных услуг, в качестве компенсации за выполненные работы за пять месяцев 2023 года. Одновременно с фондом «Я особенный» с региональным министерством судились еще три поставщика — автономная некоммерческая организация (АНО) и два индивидуальных предпринимателя, которые также помогают детям с РАС и другими ментальными нарушениями. Они отсудили еще 60 млн руб. Все вместе – более 111 млн руб. Однако это победа, которая отдает горечью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Волкова

Фото: Из личного архива Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

В 2023 году министерство социальной политики под руководством министра Андрея Злоказова отказалось выплачивать фонду и другим частным поставщикам социальных услуг компенсацию за работу с семьями, где растут дети с РАС и другими видами инвалидности. Отчеты организаций, на основе которых ранее начислялись выплаты, ведомство возвращало с комментариями: «Сначала исправьте ошибки», не уточняя, в чем именно они заключаются.

— Куда мы только не обращались, чтобы прояснить ситуацию,— в аппарат президента, к губернатору, в прокуратуру,— нам приходили письма с тем же односложным требованием: «Устраните ошибки»,— рассказывает руководитель фонда «Я особенный» Александрина Хаитова.

По Федеральному закону №442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» люди с инвалидностью имеют право на бесплатную помощь как в государственных, так и в негосударственных учреждениях, включая НКО. Однако, как поясняет Александрина Хаитова, на практике в государственных центрах реабилитация проводится один-два раза в год, а очередь может длиться месяцами. Негосударственные организации, напротив, обеспечивают постоянную поддержку, привлекая квалифицированных специалистов и опираясь на мировой опыт.

К моменту, когда государство прекратило оплату, независимые поставщики социальных услуг, включая фонд «Я особенный», отладили реабилитационный процесс, благодаря которому более 700 детей с инвалидностью регулярно получали бесплатную помощь специалистов: дефектологов, нейропсихологов, логопедов. Занятия проводились в том числе на дому, чтобы дети могли заниматься в привычной обстановке, а семьи не тратили силы на дорогу.

Но специалисты остались без оплаты за проведенные занятия, а кому-то даже пришлось уйти из профессии. Семьи лишились бесплатной поддержки и вынуждены были оплачивать необходимые услуги самостоятельно, подчас залезая в кредиты. Почему? При ментальных нарушениях реабилитация должна быть постоянной — перерывы в занятиях приводят к откатам, замедлению развития и потере приобретенных навыков.

Четыре организации — фонд «Я особенный», АНО «Спектрум М», ИП Сыропятов, ИП Медянкина — подали в суд, чтобы добиться справедливости. Через два года судебных разбирательств, включая апелляции, действия министерства социальной политики были признаны неправомерными. Поставщики должны получить 111 млн руб.— средства, потраченные на работу.

Из отсуженных средств в фонд «Я особенный» поступила лишь малая часть. У Минфина Свердловской области, который обязан их перевести полностью, по закону есть три месяца с момента вступления решения суда в силу.

— Когда деньги придут, мы расплатимся по кредитам, которые брали, чтобы продолжать работу, расплатимся с контрагентами, которым задолжали за аренду, и с сотрудниками, работавшими с детьми,— комментирует Александрина Хаитова.

Уже два года фонд «Я особенный» работает, сократив услуги для детей с РАС до объема, который, ссылаясь на опыт других государственных учреждений, соглашается оплачивать министерство социальной политики. Этот опыт был закреплен в стандартах оказания социальных услуг в 2023 году, но он не учитывает необходимости заниматься с детьми с РАС постоянно — а это крайне важно в случае ментальных нарушений.

— Мы вынуждены были пойти на такие условия, иначе вообще не смогли бы помогать детям,— говорит Александрина.— Мы не бросаем детей, но система, которую мы выстраивали с 2017 года, когда вошли в реестр поставщиков соцуслуг, фактически разрушена.

В суде НКО и индивидуальные поставщики социальных услуг одержали победу. Суд подтвердил: чиновники нарушали закон. И это победа. Однако казус в Екатеринбурге — не частный случай, а система. Фонд «Я особенный» вместе с другими местными НКО в 2021 году объединился в Союз поставщиков и получателей социальных услуг, Александрина Хаитова стала его исполнительным директором. В Союз обращаются за консультациями НКО, которые оказывают социальные услуги и за пределами Свердловской области. Так вот, жалобы на то, что местные комитеты или министерства соцзащиты в одностороннем порядке меняют правила оплаты и задерживают выплаты, приходят из разных регионов с завидной регулярностью.

— Чиновники определяют компенсации за соцуслуги, ориентируясь не на благо детей и взрослых с инвалидностью, а на что-то другое,— говорит Александрина Хаитова.— И при этом они не несут ответственности за последствия. Даже когда мы выигрываем суды.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда