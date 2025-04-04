Степа Коротков живет с родителями в Ярославле. У мальчика врожденная аномалия развития правой ноги — она тоньше и короче левой. В ходе второй операции удалось ноги сравнять, однако за последнее время Степа сильно вырос — и правая нога снова стала короче левой на 5 см. Мальчик с трудом ходит, хромает, есть риск искривления позвоночника. Если мы поможем родителям оплатить многоэтапную хирургию почти за два миллиона рублей, Степа сможет ходить нормально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разница в длине ног становится все больше. Врачи опасаются, что не за горами искривление позвоночника и инвалидное кресло

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Разница в длине ног становится все больше. Врачи опасаются, что не за горами искривление позвоночника и инвалидное кресло

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

— В доме восемь дробь один у заставы Ильича…— начинает читать папа Андрей.

— …жил высокий гражданин по прозванью Каланча,— наизусть шпарит Степа и заливисто хохочет.

Мальчик обожает это стихотворение. Он уверен, что Сергей Михалков написал про него. Во-первых, его зовут Степа. Во-вторых, одно время он со своими родителями жил в доме восемь. А в-третьих, Степа тоже Каланча, только пока что маленькая. Он на полголовы выше ровесников и растет не по дням, а по часам.

— Вот вырасту,— мечтает мальчик,— буду милиционером, как дядя Степа. Или моряком. А лучше пожарным, чтобы спасать людей.

Родители и врачи пока не говорят ему, что ни милиционером, ни пожарным, ни даже моряком он не будет никогда. А стремительный рост Степы их больше тревожит, чем радует. Потому что сам мальчик растет, а его правая нога расти не хочет: она вдвое тоньше левой и короче на 5 см. Степа ходит на мысочке, прихрамывая. Пройдет 50 м и садится на лавочку: «Ножка болит, больше не могу». Какие уж тут пожары тушить?

— Когда Степик родился, правая нога у него была как веревочка,— рассказывает его мама Марина.— Мышц на голени не было совсем. Одна тоненькая косточка, обтянутая кожей, а на ней — стопа со сросшимися пальцами, вывернутая в другую сторону.

Сейчас Степе пять лет, и он все чаще задает вопрос: «А почему у меня ножки разные?»

— В больнице посоветовали на всякий случай сдать генетический анализ,— говорит Марина.— Но мы не стали. Как увидели, какие на них цены, решили, что лучше купим сыну ортопедическую обувь. Да и выход все равно один — операция.

Для спасения Степы Короткова не хватает 895 100 руб. Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Степы врожденная аномалия развития правой ноги. Большеберцовая кость растет медленнее, что дает искривление и разницу в длине ног. Несмотря на лечение с аппаратом внешней фиксации, разница в длине ног по мере роста ребенка снова достигла 5 см. В этот раз мы планируем провести этапное хирургическое лечение с помощью системы "Орто-СУВ" и последующей установкой телескопического стержня Fassier-Duval в большеберцовую кость правой голени. Это позволит избежать частых вмешательств по удлинению голени, так как стержень будет расти вместе с мальчиком, компенсируя разницу в длине ног. Степа сможет полностью опираться на правую ногу, нормально ходить». Стоимость этапного хирургического лечения 1 926 100 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 700 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ярославль» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 895 100 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Степу Короткова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Степы — Марины Михайловны Коротковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Первые две операции Степе сделали в Ярославле бесплатно. В три месяца мальчику вывели стопу в правильное положение, спустя год он научился ходить.

Только ходил Степа недолго. Через полтора года больная нога, которая росла гораздо медленнее, отставала уже на несколько сантиметров. Ее пришлось вытягивать с помощью специальной железной конструкции — аппарата Илизарова.

— Чтобы ногу удлинить, ее необходимо сломать,— говорит Андрей.— Операция шла 4,5 часа. Вокруг правой ноги возвели целую Шуховскую башню и прикрутили винтиками к косточке. Несколько месяцев Степа боялся на нее наступать и даже смотреть: «Папа, закрой ее одеялом, мне страшно!»

Почти год ушел на то, чтобы ребенок снова смог ходить. Все это время Степа мечтал, что пойдет в детский сад, как все дети. Больше всего ему хотелось найти друзей, играть с ними в футбол, приглашать в гости. Но пока они с мамой дожидались своей очереди в садик, левая нога снова переросла правую, Степа стал хромать и уже не может дойти до детского сада.

— Мы гуляем во дворе,— вздыхает мама,— папа учит Степу подтягиваться на турнике. Сын уже может подтянуться два раза. Руки у него сильные, а с ногой — беда. Разница в длине ног с каждым днем становится все больше. Врачи опасаются, что не за горами искривление позвоночника и инвалидное кресло.

Мальчику срочно нужна многоэтапная хирургия с установкой раздвижного штифта, который будет расти вместе с ногой. Она стоит почти два миллиона рублей, а у родителей Степы таких денег нет.

С прогулки мальчик приходит грустный, никто не хочет с ним играть: «Я не умею быстро бегать и прятаться».

— Степу никто не обижает,— говорит папа,— он очень доброжелательный, всегда всем хочет помочь. Но ребята носятся вокруг как угорелые и его не замечают.

Недавно в парке Степа подружился с мальчиком. Показывал, как умеет подтягиваться, дети долго играли вместе и смеялись. Степа сразу пригласил нового знакомца в гости и представил папе: «Это мой лучший друг». Но друга скоро увели родители в футбольную секцию. А Степа остался один читать «Дядю Степу».

Светлана Иванова, Ярославская область