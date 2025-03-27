Полицейский превысил полномочия по семейной линии
Осужден бывший начальник столичного ОМВД
В Москве к шести годам семи месяцам колонии приговорен бывший начальник отдела МВД по Басманному району столицы Сергей Андреев. Он обвинялся в том, что вопреки интересам службы помогал юридическому бюро, где работает его жена, отправляя запросы по уголовному делу. Офицер вину признал, но от серьезного наказания его это не спасло.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Измайловский районный суд вынес приговор в отношении 42-летнего теперь уже бывшего начальника одного из столичных отделов МВД России Сергея Андреева. Он признан виновным по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 183 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну, путем обмана), сообщили в московской прокуратуре.
По информации ведомства, Андреев с марта по июль 2023 года организовал незаконную регистрацию заявления о преступлении, незаконное возбуждение уголовного дела и направление в банки и налоговые органы сведений якобы о расследовании уголовного дела.
Как рассказывал «Ъ», по версии СКР, подполковник действовал в интересах не службы, а своей жены Юлии и адвокатского бюро, где она работает.
В апреле-мае этого года одна из сотрудниц адвокатского образования выступила в качестве заявителя об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь шла о якобы имевшем место хищении активов латвийской компании Tesida Services Ltd на 900 млн руб. По данному факту в ОМВД Басманного района было возбуждено соответствующее уголовное дело. Однако потом материалы были истребованы для проверки в следственный департамент МВД, а вскоре прокуратура отменила постановление о возбуждении.
Как считают в СКР, офицер распорядился продолжать работу по расследованию и отправить ряд запросов о проводке денег и проведении еще ряда мероприятий, чем и нарушил закон.
По версии следствия, это было коррупционное преступление «против государства и власти», совершенное с использованием должностных полномочий не только «в личных интересах», но и в интересах иностранной коммерческой организации «с целью незаконного изъятия финансовых активов» гражданина России, признанного потерпевшим.
Офицер, поначалу претензии следствия отвергавший, в итоге вину признал, однако суд все равно назначил ему серьезное наказание.