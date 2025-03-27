Полицейский превысил полномочия по семейной линии

В Москве к шести годам семи месяцам колонии приговорен бывший начальник отдела МВД по Басманному району столицы Сергей Андреев. Он обвинялся в том, что вопреки интересам службы помогал юридическому бюро, где работает его жена, отправляя запросы по уголовному делу. Офицер вину признал, но от серьезного наказания его это не спасло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Измайловский районный суд вынес приговор в отношении 42-летнего теперь уже бывшего начальника одного из столичных отделов МВД России Сергея Андреева. Он признан виновным по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 183 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну, путем обмана), сообщили в московской прокуратуре.

По информации ведомства, Андреев с марта по июль 2023 года организовал незаконную регистрацию заявления о преступлении, незаконное возбуждение уголовного дела и направление в банки и налоговые органы сведений якобы о расследовании уголовного дела.

Как рассказывал «Ъ», по версии СКР, подполковник действовал в интересах не службы, а своей жены Юлии и адвокатского бюро, где она работает.

В апреле-мае этого года одна из сотрудниц адвокатского образования выступила в качестве заявителя об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь шла о якобы имевшем место хищении активов латвийской компании Tesida Services Ltd на 900 млн руб. По данному факту в ОМВД Басманного района было возбуждено соответствующее уголовное дело. Однако потом материалы были истребованы для проверки в следственный департамент МВД, а вскоре прокуратура отменила постановление о возбуждении.

Как считают в СКР, офицер распорядился продолжать работу по расследованию и отправить ряд запросов о проводке денег и проведении еще ряда мероприятий, чем и нарушил закон.

По версии следствия, это было коррупционное преступление «против государства и власти», совершенное с использованием должностных полномочий не только «в личных интересах», но и в интересах иностранной коммерческой организации «с целью незаконного изъятия финансовых активов» гражданина России, признанного потерпевшим.

Офицер, поначалу претензии следствия отвергавший, в итоге вину признал, однако суд все равно назначил ему серьезное наказание.

Сергей Сергеев, Александр Александров