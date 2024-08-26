Собрание сочинений басманной полиции

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование уголовного дела бывшего начальника ОМВД Басманного района столицы Сергея Андреева. Подполковник полиции обвиняется в превышении должностных полномочий, а также в разглашении банковской и налоговой тайны. По версии следствия, полицейский действовал вопреки интересам службы, помогая юридическому бюро, где адвокатом работала его жена. Сам офицер, изучающий сейчас 30 томов уголовного дела, настаивает, что действовал строго в рамках закона и стал жертвой мести нечистоплотных предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, следователи управления по расследованию особо важных дел (УРОВД) Главного следственного управления (ГСУ) СКР предъявили 42-летнему Сергею Андрееву обвинение в окончательной редакции в превышении должностных полномочий из корыстной или иной заинтересованности и сборе сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну (п. «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 183 УК РФ). Сейчас бывший начальник ОМВД Басманного района, содержащийся в СИЗО-4 «Медведь», изучает 27 томов уголовного дела, собранные следствием. Свою вину фигурант отрицает, настаивая, что не совершил ничего противоправного.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, подполковник Андреев был задержан в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга 30 августа прошлого года. Туда он прилетел с женой и детьми из Сочи, где проводил отпуск и собирался приехать в столицу на «Сапсане», чтобы 1 сентября выйти на службу. Однако вместо этого его в наручниках отвезли в ИВС, а оттуда в Тушинский райсуд Москвы.

Оказалось, что управление СКР по Северо-Западному округу столицы еще 2 августа возбудило в отношении него уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Впрочем, о ведущейся проверке полицейский хорошо знал и ранее давал исчерпывающие объяснения. Речь шла о якобы незаконных действиях сотрудника МВД в пользу его супруги Юлии, адвоката бюро «S&K Вертикаль», в котором она является партнером практики частных клиентов и специализируется на судебных спорах, международных проектах и налоговом праве. В апреле—мае прошлого года одна из сотрудниц адвокатского бюро выступила в качестве заявителя об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Она сообщила о якобы имевшем место хищении активов латвийской компании Tesida Services Ltd на 900 млн руб. По данному факту в ОМВД Басманного района было возбуждено уголовное дело. Однако потом материалы были истребованы для проверки в Следственный департамент МВД, а вскоре прокуратура отменила постановление о возбуждении.

Как посчитали в СКР, несмотря на это, офицер распорядился продолжить расследование и отправить ряд запросов о проводке денег и проведении других мероприятий, чем и нарушил закон. По версии следствия, это было коррупционное преступление «против государства и власти».

Настаивая в суде на необходимости ареста офицера МВД, представители СКР отмечали, что страж порядка преступил закон не только «в личных интересах», но и в интересах иностранной коммерческой организации «с целью незаконного изъятия финансовых активов» гражданина России Артема Зуева, признанного потерпевшим. При этом представитель последнего утверждал в суде, что офицер фактически изменил Родине, так как помогал структуре из недружественной России Латвии.

В ответ подполковник и его адвокаты заявили, что жена полицейского здесь вообще ни при чем, поскольку с заявлением обращалась в ОМВД не она, а одна из сотрудниц адвокатского бюро. При этом запросы, которые вменяются в вину офицеру, были направлены, когда расследование официально еще велось, но ответы на них пришли уже после его прекращения.

Несмотря на противоречивость обвинения, безупречный послужной список и хорошие характеристики, подполковника Андреева взяли под стражу.

Позднее в его деле появилось новое обвинение в нарушении банковской и налоговой тайны, а статья о злоупотреблении полномочиями трансформировалась в более тяжелое превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), после чего материалы решением первого заместителя председателя СКР Эдуарда Кабурнеева были переданы в УРОВД ГСУ СКР. Его сотрудники еще более утяжелили обвинение, квалифицировав содеянное полицейским по корыстным или иным мотивам, что предусматривает до десяти лет колонии.

Более того, при продлении сроков ареста полицейского следователи подчеркивали, что деяния подполковника Андреева «посягают на гарантированные Конституцией РФ права и свободы», а также «основы государственной власти», «нарушают нормальную управленческую деятельность» органа МВД, подрывают авторитет сотрудников правоохранительных органов и деформируют правосознание у граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения личных интересов путем злоупотребления своими должностными полномочиями.

Сергей Сергеев