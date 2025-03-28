Лысьва – столица советского быта

Лысьва — один из важнейших промышленных и культурных центров Прикамья, занимает пятое место по объему промышленной продукции, производимой в регионе. Город, основание которого связывают со строительство чугунолитейного (чугуноплавильного и железоделательного) завода в 1785 году, и сегодня является центром машиностроительного, металлообрабатывающего производства. Большинство производств Лысьвы имеют вековую историю.

Лысьву называют столицей советского быта, ведь именно здесь производятся известные на всю страну лысьвенские носки, кастрюли и газовые плиты, утюги. Несколько крупнейших предприятий города сегодня открыты для посещений. Планируется, что осенью этого года именно в Лысьве состоится форум промышленного туризма.

Сегодня в городе активно развивается туризм. Один из идеологов развития туристических маршрутов в Лысьве — Ольга Кожевникова. Ее проект «Лаборатория исследователей города “Смыслы Лысьвы”» выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив. Цель проекта — привлечь внимание к уникальной истории и достопримечательностям Лысьвы. «Меня триггерит фраза “да что в вашей Лысьве смотреть?”»,— поясняет цель своего проекта Ольга Кожевникова. Результатом проекта должны стать новые маршруты, экскурсии, интерактивные карты и другие продукты, способствующие популяризации города. Эксперт уверена, что старый промышленный город хранит множество еще не раскрытых историй.