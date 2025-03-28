Для туристов в Лысьве открыты экскурсии на производство носков — Лысьвенскую чулочно-перчаточную фабрику. Предприятие — наследник ранее входившего в пятерку крупнейших производителей чулочно-носочных изделий в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ЛЧПФ наряду с современным оборудованием работают машины, сохранившиеся с 1980-х годов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ На ЛЧПФ наряду с современным оборудованием работают машины, сохранившиеся с 1980-х годов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фабрика ведет историю с 1942 года. Как рассказывает владелец ООО «ЛЧПФ» Олег Сасунов, из архивов предприятия известно, что в годы войны на станции в Лысьве оставили эвакуированное неизвестно откуда оборудование. Так в Лысьве появилась фабрика по производству чулочно-носочных изделий. В советские годы здесь трудилось более 2 тыс. человек. А лысьвенские носки были известны по всей стране. Согласно архивам, фабрика регулярно участвовала во всесоюзных выставках и даже представляла свою продукцию на специализированном форуме во Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ЛЧПФ рассказывают о технологии производства носков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ На ЛЧПФ рассказывают о технологии производства носков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Однако в 2018 году фабрика оказалась в банкротстве и прекратила производство.

Новая страница в истории началась в 2021 году, когда бизнесмен Олег Сасунов выкупил обанкротившееся здание фабрики. Возрождать производство предпринимателю помогают сотрудники предприятия, жизнь которых долгие годы была тесно связана с ее существованием. «В Лысьве нет человека, у которого какой-нибудь родственник не работал когда-то на фабрике»,— рассказывает Олег Сасунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фабрике начат этап модернизации оборудования

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ На фабрике начат этап модернизации оборудования

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сегодня ЛЧПФ находится на этапе модернизации. Наряду со старым оборудованием 1980-х годов чехословацкого производства, которое удалось сохранить после банкротства, здесь работают современные станки. На новых машинах есть возможность с помощью программного обеспечения задать нужный рисунок. Это позволяет фабрике выпускать носки для нужд предприятий или осуществлять тематические заказы для различных мероприятий. Существующие мощности предприятия позволяют выпускать 3–4 тыс. пар носков в день.

Во время экскурсии по фабрике здесь рассказывают о технологии производства носочных изделий, особенностях работы оборудования. Экскурсанты также могут поучаствовать в производстве носков — сотрудники фабрики доверяют желающим опробовать специальный станок для выворачивания изделий. Эта процедура, как и глаженье носков, является обязательной в технологии производства.

Здесь же можно ознакомиться с историей фабрики: сотрудниками создан стихийный музей, где хранятся артефакты из разных периодов жизни предприятия. Свои «находки» приносят не только сотрудники, но и неравнодушные жители Лысьвы, чья жизнь так или иначе была связана с работой фабрики. Например, здесь хранится альбом, в котором от руки написаны факты о предприятии, включающие фотографии всех его руководителей и важные вехи в истории. Здесь же альбом с образцами носков, которые когда-то производились на фабрике. Сотрудники предприятия бережно хранят историю завода и планируют в будущем обустроить настоящий музей.