Одно из старейших предприятий Урала — «ММК — Лысьвенский металлургический завод» был основан в 1785 году княгиней Варварой Шаховской. Изначально завод выпускал чугун и изделия из него, позже производственная номенклатура расширилась за счет кованой, прокатной и другой металлопродукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На «ММК-ЛМЗ» организовано непрерывное производство в круглосуточном режиме

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ На «ММК-ЛМЗ» организовано непрерывное производство в круглосуточном режиме

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сегодня это современное предприятие, обладающее уникальными технологиями производства, занимает четвертое место среди крупнейших производителей оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе.

Недавно на «ММК-ЛМЗ» стали развивать направление промышленного туризма. Чаще всего на экскурсии приходят школьники и студенты в рамках профильной подготовки. Как рассказали на предприятии, экскурсоводами выступают специалисты из числа технологов или руководителей. Экскурсия, как и на любом предприятии, начинается с ознакомления с техникой безопасности. Всем посетителям выдаются каски и спецодежда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В лаборатории завода проверяют толщину лакокрасочного покрытия, его деформационные свойства и адгезию к слою цинка

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В лаборатории завода проверяют толщину лакокрасочного покрытия, его деформационные свойства и адгезию к слою цинка

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Экскурсантам рассказывают о работе цеха покрытий. «ММК-ЛМЗ» ежегодно производит более 250 тыс. тонн готовой продукции. Штат предприятия превышает 1 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В штате предприятия — более 1 тыс. сотрудников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В штате предприятия — более 1 тыс. сотрудников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Гостей предприятия знакомят с технологией производства, рассказывая об особенностях каждого этапа. Все узлы агрегатов нанесения защитных покрытий соединены между собой и образуют непрерывное производство. На то, чтобы превратить черный металл в прокат с полимерным покрытием, требуется несколько минут. При этом полоса металла успевает «пробежать» по агрегату почти 1 км. Работа на заводе ведется круглосуточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Готовую продукцию сматывают в рулоны весом в несколько тонн

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Готовую продукцию сматывают в рулоны весом в несколько тонн

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Благодаря установленному в 2016 году оборудованию завод производит металлопрокат с декоративным покрытием. В ассортименте более 50 рисунков, например с имитацией дерева или камня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторые детали кузова автомобиля Lada Niva Travel сделаны из лысьвенского проката

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Некоторые детали кузова автомобиля Lada Niva Travel сделаны из лысьвенского проката

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На заводе также действует лаборатория контроля качества. Каждая партия продукции проверяется специалистами лаборатории в нескольких точках на адгезию, противоударные свойства и растрескивание покрытия.

Готовая продукция сматывается в рулоны весом от двух до пяти тонн. Продукция завода применяется в строительной индустрии, автомобильной промышленности и производстве бытовой техники. Например, некоторые детали кузова автомобиля Lada Niva Travel сделаны из лысьвенского проката.