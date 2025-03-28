Лысьвенский завод эмалированной посуды

Один из крупнейших в России производителей посуды до начала нулевых входил в состав Лысьвенского металлургического завода. Сегодня это самостоятельное предприятие, выпускающее большой ассортимент продукции — от кружек до кастрюль. На заводе производится до ста наименований изделий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмаль получают перетирая стекловидную фритту до мелкой дисперсии после чего разбавляют водой

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Эмаль получают перетирая стекловидную фритту до мелкой дисперсии после чего разбавляют водой

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Экскурсия на завод эмалированной посуды пользуется особой популярностью у туристов. Здесь можно познакомиться с историей завода и узнать технологию производства продукции, применяемой в быту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После подготовки изделия, которая включает очищение от масел, просушивание, обжиг, покрытие грунтом, форму покрывают эмалью

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ После подготовки изделия, которая включает очищение от масел, просушивание, обжиг, покрытие грунтом, форму покрывают эмалью

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Производство эмалированной посуды началось в 1913 году. Для освоения производства в Лысьву были приглашены польские специалисты, которые и наладили здесь производство эмалированной посуды. Секреты производства не доверялись местным работникам. После начала Гражданской войны иностранные специалисты покинули Лысьву вместе с секретами изготовления эмали. Однако в 1921 году химику-технологу Евгению Куклину удалось восстановить состав эмали и технологию ее изготовления. Это позволило заводу не только снова производить качественную посуду, но и конкурировать по качеству с иностранными аналогами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большинство операций производится вручную. Одно изделие проходит минимум 50 пар рабочих рук

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Большинство операций производится вручную. Одно изделие проходит минимум 50 пар рабочих рук

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Изготовление посуды занимает несколько этапов: сначала металлу придают новую форму. После подготовки изделия, которая включает очищение от масел, просушивание, обжиг, покрытие грунтом, форму покрывают эмалью.

Эмаль — это не краска, а стекловидное покрытие. Стекловидную фритту перетирают до мелкой дисперсии, добавляют воду, затем наносят в несколько слоев на изделие. После этого наносят рисунок. Таким образом, каждая кастрюлька на заводе проходит минимум 50 пар рабочих рук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок на посуду наноситься с помощью деколей - изображения на бумажной основе, которые переносятся на изделие, а затем фиксируются высокотемпературным обжигом

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Рисунок на посуду наноситься с помощью деколей - изображения на бумажной основе, которые переносятся на изделие, а затем фиксируются высокотемпературным обжигом

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Производство посуды — преимущественно ручной труд. Во время экскурсии можно увидеть, как работники завода наносят рисунок и даже ободок каждого изделия руками.

Первоначально изделия были однотонными и существовало всего несколько вариантов их окрашивания. Однако со временем стало возможно нанесение эмали любого цвета. При этом самым сложным цветом считается белый, потому что требует тщательной подготовки изделия и не терпит погрешностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ЛЗЭП изготавливают более 100 различных наименований

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ На ЛЗЭП изготавливают более 100 различных наименований

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас рисунки на посуду наносятся с помощью деколей. Это изображения на бумажной основе, которые переносятся на изделие, а затем фиксируются высокотемпературным обжигом. Деколи производятся в Нижнем Новгороде, на предприятии «Карусель», которое в 2021 году для своих нужд выкупил ЛЗЭП. Сегодня в ассортименте завода множество рисунков. Часть из них выполнена в рамках специальных заказов и недоступна для покупки в обычных магазинах. Как рассказали на заводе, самым популярным рисунком у россиян уже много лет является изображение клубники. На заводе сохранилось производство посуды, расписанной вручную. Этим занимаются художники предприятия. Их работы представлены в мастерской и в магазине завода.