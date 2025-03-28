Лысьвенский завод эмалированной посуды
Один из крупнейших в России производителей посуды до начала нулевых входил в состав Лысьвенского металлургического завода. Сегодня это самостоятельное предприятие, выпускающее большой ассортимент продукции — от кружек до кастрюль. На заводе производится до ста наименований изделий.
Эмаль получают перетирая стекловидную фритту до мелкой дисперсии после чего разбавляют водой
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Экскурсия на завод эмалированной посуды пользуется особой популярностью у туристов. Здесь можно познакомиться с историей завода и узнать технологию производства продукции, применяемой в быту.
После подготовки изделия, которая включает очищение от масел, просушивание, обжиг, покрытие грунтом, форму покрывают эмалью
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Производство эмалированной посуды началось в 1913 году. Для освоения производства в Лысьву были приглашены польские специалисты, которые и наладили здесь производство эмалированной посуды. Секреты производства не доверялись местным работникам. После начала Гражданской войны иностранные специалисты покинули Лысьву вместе с секретами изготовления эмали. Однако в 1921 году химику-технологу Евгению Куклину удалось восстановить состав эмали и технологию ее изготовления. Это позволило заводу не только снова производить качественную посуду, но и конкурировать по качеству с иностранными аналогами.
Большинство операций производится вручную. Одно изделие проходит минимум 50 пар рабочих рук
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Изготовление посуды занимает несколько этапов: сначала металлу придают новую форму. После подготовки изделия, которая включает очищение от масел, просушивание, обжиг, покрытие грунтом, форму покрывают эмалью.
Эмаль — это не краска, а стекловидное покрытие. Стекловидную фритту перетирают до мелкой дисперсии, добавляют воду, затем наносят в несколько слоев на изделие. После этого наносят рисунок. Таким образом, каждая кастрюлька на заводе проходит минимум 50 пар рабочих рук.
Рисунок на посуду наноситься с помощью деколей - изображения на бумажной основе, которые переносятся на изделие, а затем фиксируются высокотемпературным обжигом
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Производство посуды — преимущественно ручной труд. Во время экскурсии можно увидеть, как работники завода наносят рисунок и даже ободок каждого изделия руками.
Первоначально изделия были однотонными и существовало всего несколько вариантов их окрашивания. Однако со временем стало возможно нанесение эмали любого цвета. При этом самым сложным цветом считается белый, потому что требует тщательной подготовки изделия и не терпит погрешностей.
На ЛЗЭП изготавливают более 100 различных наименований
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Сейчас рисунки на посуду наносятся с помощью деколей. Это изображения на бумажной основе, которые переносятся на изделие, а затем фиксируются высокотемпературным обжигом. Деколи производятся в Нижнем Новгороде, на предприятии «Карусель», которое в 2021 году для своих нужд выкупил ЛЗЭП. Сегодня в ассортименте завода множество рисунков. Часть из них выполнена в рамках специальных заказов и недоступна для покупки в обычных магазинах. Как рассказали на заводе, самым популярным рисунком у россиян уже много лет является изображение клубники. На заводе сохранилось производство посуды, расписанной вручную. Этим занимаются художники предприятия. Их работы представлены в мастерской и в магазине завода.