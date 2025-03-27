Матвиенко возмутило, что школьников могут высадить из автобуса

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась теми случаями, когда школьников высаживают из автобуса за безбилетный проезд. В этом контексте она призвала сделать более доступными льготы на поездки в общественном транспорте семей с детьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Вы много уделили времени льготам, которые предоставляет транспортный комплекс, особенно семьям с детьми. И это правда. Демография сегодня — самая главная тема. Льгот много, но не всегда они реализуются. И здесь нужно усилить контроль. До сих пор там какого-то ребенка, школьника, кто-то имеет право высадить из автобуса»,— отменила госпожа Матвиенко в ходе правительственного часа (цитата по «РИА Новости»).

«Это что такое? Что, частные перевозчики — это у нас государство в государстве? Или там семьи не знают о возможных льготах либо отказывают?» — поинтересовалась спикер Совфеда. По ее словам, граждане должны знать, что имеют право пользоваться предоставленными государством льготами.

«Наладьте, пожалуйста, более эффективную систему контроля»,— обратилась госпожа Матвиенко к главе Минтранса Роману Старовойту, выступавшему перед сенаторами.

В конце февраля депутаты фракции «Новые люди» разработали законопроект, который устанавливает бесплатный проезд для беременных на всех видах городского транспорта, кроме такси и маршруток. На данный момент существуют и региональные льготы на бесплатный проезд. Так, в Москве бесплатно могут пользоваться городским транспортом дети до семи лет, дети из многодетных семей, дети-сироты и пенсионеры.