В ГД предлагают сделать бесплатным для беременных проезд в городском транспорте

Депутаты фракции «Новые люди» разработали законопроект, устанавливающий бесплатный проезд для беременных на всех видах городского транспорта, кроме такси и маршруток. Документ, имеющийся в распоряжении ТАСС, направлен на отзыв в правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Поправки предлагается внести в ст. 20 закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров». В пояснительной записке говорится, что изменения позволят снизить финансовую нагрузку на многодетные и малообеспеченные семьи. Предполагается, что право на бесплатный проезд будет предоставляться на основании справки из медучреждения, в котором женщина состоит на учете по беременности.

В федеральный перечень льготников, имеющих право на бесплатный проезд, входят в том числе участники Великой Отечественной войны, Герои СССР и России, Герои труда, ветераны боевых действий, члены их семей, люди с инвалидностью и др. Также существуют региональные льготы на бесплатный проезд. Например, в Москве бесплатно могут пользоваться городским транспортом дети до семи лет, дети из многодетных семей, дети-сироты, пенсионеры и т.д.

Полина Мотызлевская