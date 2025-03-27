Газ прикрутили без спроса

Темпы снижения добычи газа в России нарастают. По итогам февраля она упала более чем на 11%, за первые два месяца года в целом — на 7,3% в годовом выражении. Глубина падения в категории «прочие производители», отражающая в основном «Газпром», еще выше — 13,2%. Основными причинами аналитики называют прекращение поставок через Украину, теплую погоду и снижение спроса в энергоемких отраслях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Добыча газа в феврале сократилась на 11,3% относительно аналогичного уровня прошлого года, до 57,2 млрд кубометров, рассказали источники “Ъ”, знакомые со статистикой Минэнерго. Данные приводятся с учетом газа, сожженного в факелах. Февральские темпы снижения добычи оказались выше январских, когда показатель сократился на 3% год к году (см. “Ъ” от 25 февраля). По итогам двух месяцев добыто 131 млрд кубометров газа, что на 7,3% ниже, чем годом ранее. Добыча «прочих производителей», которая практически полностью отражает показатели «Газпрома», в феврале упала на 13,2% год к году, до 38,2 млрд кубометров, за два месяца — на 8%, до 81,5 млрд кубометров.

На уровне добычи сказывается прекращение с 1 января транзита российского газа через Украину, по которому РФ экспортировала около 15 млрд кубометров газа в год.

У «Газпрома» остался только один трубопроводный маршрут в Европу — «Турецкий поток» с мощностью чуть менее 16 млрд кубометров в год. РФ также продолжает поставлять газ в ЕС в виде СПГ.

Крупнейший независимый производитель газа НОВАТЭК сократил добычу в феврале на 1,5%, до 6,4 млрд кубометров, за два месяца — на 1,4%, до 13,6 млрд кубометров. Добыча ЛУКОЙЛа снизилась на 13,3%, до 1,3 млрд кубометров, в феврале и на 9,7%, до 2,8 млрд кубометров, с начала года. «Роснефть» сократила производство газа в феврале на 14%, до 5,5 млрд кубометров, в основном из-за падения добычи в 1,5 раза, до 1,1 млрд кубометров, на «Роспан Интернешнл». За два месяца «Роснефть» снизила добычу газа на 12%, до 11,6 млрд кубометров. У «Газпром нефти» производство газа в феврале сократилось на 8,3%, до 2,2 млрд кубометров, за два месяца — на 5%, до 4,8 млрд кубометров.

На СРП-проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» февральская добыча осталась на уровнях 2024 года (около 0,7 млрд кубометров и 1,4 млрд кубометров соответственно). За два месяца «Сахалин-1» добыл 1,6 млрд кубометров, «Сахалин-2» — 2,94 млрд кубометров, что примерно соответствует показателям за январь—февраль 2024 года.

Падает добыча и на зарубежных проектах. Так, на долю «Газпром нефти» в феврале пришлось 321 млн кубометров от производства на NIS, в Бадре и Курдистане, что на 20,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. На столько же добыча сократилась с начала года. «Роснефть» на Египетском Zohr, где ей принадлежит 30%, получила 297,5 млн кубометров газа в феврале, что на 21,3% ниже прошлогоднего показателя. Производство с начала года сократилось на 21,4%, до 629 млн кубометров.

Замглавы ФНЭБ Алексей Гривач считает, что основной причиной снижения производства остается сокращение спроса на фоне аномально теплой погоды и закрытия экспортного маршрута через Украину. Частично, добавляет он, сокращение экспорта было компенсировано выходом на проектную мощность «Силы Сибири» (38 млрд кубометров в год).

По данным Системного оператора (диспетчер энергосистемы), средняя температура по ЕЭС России в феврале составила минус 8,9 градуса Цельсия против минус 9,4 градуса годом ранее. В регионе ОЭС Урала, где расположены крупнейшие в РФ газовые ТЭС, в феврале было на 2,8 градуса теплее, чем годом ранее.

Источник “Ъ” отмечает, что на потребление газа, вероятно, начинает влиять и сокращение спроса в энергоемких отраслях (производстве стали, стройматериалов, базовых химикатов) из-за замедления экономической активности в России.

По словам собеседника “Ъ”, на добычу «Газпрома» температурный фактор влияет больше, чем на независимых производителей, из-за высокой доли в продажах поставок населению, ЖКХ и электростанциям. Теплая погода в Казахстане и Узбекистане также могла привести к снижению экспорта в регион, добавляет источник “Ъ”.

Как считает Алексей Гривач, если не будет изменений на экспортном направлении и погодных аномалий летом, тенденция в добыче существенно не изменится. Консенсус-прогноз Центра ценовых индексов предполагает, что добыча газа в РФ по итогам 2025 года останется на уровне прошлого года за счет увеличения поставок трубопроводного газа в Китай и роста экспорта СПГ. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что прогноз по добыче газа в РФ на 2025 год пока не меняется и она может быть выше, чем в 2024 году. Тогда было добыто 685 млрд кубометров газа, что на 7,6% выше уровня 2023 года.

Ольга Мордюшенко, Татьяна Дятел