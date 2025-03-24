Потребкредиты стали бумагой
Крупные банки наращивают выпуск облигаций на права требования
Российские банки заметно активизировались на рынке секьюритизации потребительских кредитов. Крупные игроки заинтересованы в выпуске облигаций, обеспеченных правами требования по кредитам. Высокие ставки, под которые потребительские кредиты выдавались в прошлом году, позволяют выпущенным на них производным инструментам конкурировать по доходности с депозитами. Поэтому эксперты ожидают крупных размещений таких бумаг даже в условиях снижения ставок на долговом рынке.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
24 марта сразу два банка объявили о планах секьюритизации портфелей потребительских кредитов. Т-банк собирается разместить облигации на 4,5 млрд руб., Газпромбанк (ГПБ) — на 4 млрд руб. Облигации Т-банка будут с фиксированной ставкой 25% годовых и ежемесячными выплатами купонов, ожидаемый срок до погашения — 1,5 года. У ГПБ доходность к погашению установлена в размере 23,75% годовых, ставка купона составит 21,5% годовых, а ожидаемый срок полного погашения — 2,5 года. Размещение обоих выпусков намечено на 28 марта. В Т-банке заявили, что планируют новые выпуски, но их объем не раскрыли.
В этом году первым сделку по секьюритизации портфеля потребкредитов провел Совкомбанк, разместив облигации на 8 млрд руб. По словам исполнительного директора департамента рынков капитала Совкомбанка Андрея Королева, секьюритизация становится интересна банкам в период относительной стабильности процентных ставок на рынке. «Мы прогнозируем в 2025 году рекордный объем новых размещений облигаций, обеспеченных портфелями потребкредитов, в случае если ключевая ставка ЦБ существенно не увеличится до конца года»,— отмечает он.
Крупные банки с большими портфелями потребительских кредитов проявляют большую заинтересованность в этом инструменте разгрузки капитала.
«Мы планируем сделку (по секьюритизации потребительских кредитов.— “Ъ”) в течение ближайших кварталов, финальное решение мы примем в зависимости от конъюнктуры рынка»,— заявили в Сбербанке. В банке пояснили, что секьюритизация кредитов помимо положительного влияния на структуру баланса банка позволяет инвесторам—клиентам банка диверсифицировать портфель своих вложений на финансовом рынке. Руководитель управления секьюритизации ВТБ Андрей Сучков отметил, что в 2025 году планируется «закрыть несколько сделок, их количество и объемы будут зависеть от рыночной ситуации». В 2023–2024 годах банк реализовал четыре выпуска таких облигаций.
При этом, по словам господина Сучкова, уровень ставки по портфелю потребкредитов дает возможность выпускать бумаги с купоном, привлекательным для инвесторов. «Кроме того, жесткие макропруденциальные требования делают потребительские кредиты достаточно обременительными для капитала банков, и их продажа через механизм секьюритизации позволяет облегчить эту проблему»,— отмечает он.
Эксперты отмечают, что в 2025–2026 годах рынок многотраншевой секьюритизации, когда старший транш облигаций выводится на рынок, а младший транш, на котором собираются все риски, выкупает банк, может достигнуть 700 млрд руб. (см. “Ъ” от 6 февраля).
При этом отдельные выпуски банков могут вырасти до 200 млрд руб., и крупные кредитные организации рассматривают в качестве базового актива по таким выпускам именно необеспеченные кредиты.
Управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА» Александра Веролайнен считает, что отсутствие ожиданий резкого снижения ключевой ставки и при этом купирование негативных ожиданий по ее росту благоприятно воздействует на перспективы новых сделок. «Текущие доходности облигационного рынка вполне привлекательны для секьюритизации портфелей, выданных по высоким ставкам в прошлом году, кроме того, сейчас у банков больше возможностей предложить по таким облигациям доходность, конкурентную со ставками по депозитам по сравнению с ситуацией конца прошлого года»,— отмечает она.
Вместе с тем старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина обращает внимание, что секьюритизация, обеспечивающая доступ к источникам долгосрочного финансирования и инструментам управления кредитным и процентным риском, а также предоставляющая существенные экономические выгоды за счет экономии капитала и роста ликвидности, в 2025 году останется востребованной даже в условиях снижения кредитования в целом за счет эффекта накопленной базы. «Реализуемая банками стратегия ужесточения подходов к оценке заемщиков, в том числе в рамках возрастающих макропруденциальных требований Банка России, повышает качество портфеля, что также стимулирует сохранение секьюритизации на высоких уровнях»,— уверена она.