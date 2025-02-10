Клик без Драйва

Лидер рынка автокредитования Драйв Клик банк, дочерний банк Сбербанка (MOEX: SBER), вскоре уйдет с рынка, утверждают источники “Ъ”. Розничный кредитный портфель будет передан материнской структуре, которая уже получила почти его половину — 180 млрд руб. Эксперты считают, что реорганизация проводится ради снижения внутригрупповых административных издержек: сегмент автокредитования сам по себе остается привлекательным для банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Сбербанк в этом году планирует закрыть дочерний Драйв Клик банк, специализирующийся на автокредитовании.

В сентябре 2012 года Сбербанк завершил сделку по приобретению 70% акций банка «БНП Париба Восток» у французской группы BNP Paribas. В 2013 году доля Сбербанка увеличилась до 74%, а банк был переименован в «Сетелем». В 2020 году Сбербанк объявил, что станет единственным владельцем «Сетелема». В конце 2022 года банк «Сетелем» был переименован в Драйв Клик банк.

По данным «Автостата», Драйв Клик банк является лидером на российском рынке автокредитования. Согласно данным ЦБ, на 1 января 2025 года банк занимал 13-е место по объему розничных кредитов. С сентября 2024 года его кредитный портфель уменьшился с 408 млрд до 226 млрд руб. К концу года скорость снижения портфеля нарастала — если в сентябре и октябре он терял чуть более 20 млрд руб., то в ноябре снизился на 47 млрд руб., а в декабре — на 78 млрд руб.

Как рассказал “Ъ” источник в крупном российском банке, снижение портфеля розничных кредитов Драйв Клик банка связано с передачей Сбербанку пулов кредитов по договору цессии. Источник в другом банке, занимающемся автокредитованием, рассказал “Ъ”, что часть команды Драйв Клик банка уже перешла в Сбербанк и в этом году планируется перевод всего его бизнеса в материнскую структуру. По словам еще одного источника, знакомого с ситуацией, Драйв Клик банк прекратит выдачу автокредитов после 14 февраля, но продолжит передачу портфеля Сбербанку, а потом будет ликвидирован.

В Сбербанке оперативно не прокомментировали ситуацию.

Эксперты считают, что Сбербанк решился на ликвидацию крупнейшего игрока на рынке автокредитования ради снижения издержек, но большую экономию он вряд ли получит. По словам МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, судя по динамике изменения портфеля Драйв Клик банка, в сентябре Сбербанк принял ряд решений по оптимизации затрат с целью подготовки к прохождению сложного 2025 года, в числе которых оказался перевод на свой баланс всех автокредитов ради снижения административных расходов. «Портфель планомерно сворачивается четыре месяца подряд, также снижается пассивная часть в виде межбанковских кредитов, и вполне возможно, что эти кредиты были от самого Сбербанка»,— говорит он. В пользу версии о том, что решение ликвидировать Драйв Клик банк было принято в сентябре, говорит и тот факт, что с начала года до августа его портфель розничных кредитов вырос более чем на 100 млрд руб. и только в сентябре начал снижаться.

Председатель комиссии по безопасности финансового рынка ТПП РФ Тимур Аитов отмечает, что вопрос с ликвидацией Драйв Клик банка чисто бизнесовый — дело касается уменьшения издержек автокредитования и минимизации сопутствующих рисков. «При ликвидации квалифицированные сотрудники банка остаются, клиенты тоже сохраняются, и даже сам бренд Сбербанка для клиентов более внятный, чем странноватый Драйв Клик банк»,— говорит он. При этом кредит под 30% большинство клиентов брать уже не готовы, соответственно, поток заявок падает, и сам смысл существования отдельного банка под автокредиты как «страховки» от ухудшения качества кредитного портфеля пропадает, заключает эксперт.

Другие крупные банки, занимающиеся автокредитованием, наращивают активы — четыре из пяти банков, увеличивших за прошлый год объем розничных кредитных портфелей более чем на 50%, активно работают на этом рынке (см. “Ъ” от 5 февраля).

Максим Буйлов