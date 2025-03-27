«Движение первых» отчиталось о своих самых массовых проектах

Мероприятия «Движения первых» в прошедшем году охватили более 10 млн человек. Самыми массовыми стали конкурс «Большая перемена» и проект «Благо твори», участие в которых приняли в совокупности более 4,5 млн человек. Об этих и других результатах своей работы за 2024 год «первые» отчитались на IV съезде движения, который сегодня, 27 марта, продолжился в национальном центре «Россия».

По словам заместителя председателя правления движения Сони Погосян, сегодня организация насчитывает почти 12 млн членов, 10 млн из которых — участники, а 1,8 млн — наставники. О самом движении сегодня знают 76% детей и подростков, 43% родителей и 88% педагогов. Инфраструктурную базу «Движения первых» в данный момент составляют 50 тыс. первичных отделений, открытых во всех регионах России.

Самым массовым проектом «Движения первых» в 2024 году стал всероссийский конкурс «Большая перемена»: в пятом сезоне он собрал более 3 млн участников со всей страны. Цель этого проекта — развитие талантов и идей молодежи в рамках разных «вызовов». Вторым крупным мероприятием стал волонтерский проект «Благо твори». По данным руководства движения, он объединил более 1,5 млн человек, которые совершили в прошлом году более 320 тыс. «добрых, реальных и полезных» дел.

«Первые» рассказали и о некоторых военно-патриотических проектах. Например, в военно-патриотической игре «Зарница 2.0», которая реализуется при поддержке «Юнармии» и центра «Воин», приняли участие 800 тыс. человек из всех регионов России. Наставниками стали 80 тыс. взрослых, в числе которых были и ветераны спецоперации. 190 тыс. молодых людей поучаствовали в проекте по сохранению исторической памяти «Хранители истории».

Божена Иванова