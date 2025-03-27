Полиция перекрыла канал нелегальной миграции в Петербург из арабских стран

Полиция Адмиралтейского района в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного следствием по статье 322.1 УК РФ, выявила факты легализации граждан одного из арабских государств в 2023 году, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, к указанному преступлению может быть причастна петербурженка, имевшая связи в этнических сообществах. Она, по оперативной информации, организовала как минимум два фиктивных брака для иностранцев в возрасте 23 и 30 лет.

С подозреваемыми в фиктивном замужестве дамами и подозреваемой в организации незаконной миграции провели необходимые процессуальные действия. Мера пресечения фигуранткам дела не избиралась на основании статьи 97 УПК РФ.

Решать судьбу иностранцев будет миграционная служба. Устанавливаются иные эпизоды и соучастники противоправной деятельности злоумышленниц.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в отношении 25-летнего петербуржца возбудили уголовное дело за фиктивный брак с уроженкой одного из среднеазиатских государств. Молодой человек согласился «узаконить отношения» в обмен на денежное вознаграждение.

Андрей Маркелов