Фиктивный брак с иностранкой обернулся для петербуржца уголовным делом

Полиция возбудила уголовное дело в отношении ранее задержанного за организацию незаконной миграции 25-летнего петербуржца, который заключил фиктивный брак с иностранкой, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, в октябре 2021 года молодой человек женился на гражданке одного из среднеазиатских государств. Он согласился узаконить «отношения» по просьбе 35-летнего земляка девушки.

В мае 2022 года женщина в упрощенном порядке получила разрешение на временное проживание. Взамен фигурант дела получил денежное вознаграждение. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Организатора фиктивного брака также задержали, он находится под стражей. Материалы дела передали в миграционную службу для решения вопроса о миграционном статусе иностранки и аннулировании ее разрешения на проживание в России.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двух молодых людей — 19-летнюю девушку и 26-летнего мужчину — задержали в Петербурге по делу об организации незаконной миграции. Они прописывали иностранцев в квартире дома на Большом проспекте П.С.

Андрей Маркелов