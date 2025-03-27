КПРФ пожаловалась главе МВД на притеснение ее сторонников

Руководство КПРФ обратилось к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в связи с доставлением в полицию активистов, проводивших сбор подписей в рамках партийного «Народного референдума». Об этом рассказал на пресс-конференции в Москве сегодня, 27 марта, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Еще одно обращение коммунисты направили в Генпрокуратуру.

Как ранее сообщал «Ъ», 25 марта Ленинский районный суд Орска (Оренбургская область) оштрафовал на 20 тыс. руб. сторонника КПРФ, участника спецоперации Андрея Кужбу по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (ст. 20.2 КоАП). На ту же сумму суд оштрафовал его супругу Наталью Кужбу, которая, по ее словам, подошла к мужу по пути на рынок.

«Обвинили в несанкционированном митинге, хотя никакого митинга не было — он собирал подписи»,— посетовал Юрий Афонин. По его мнению, «сотрудники, которые допустили нарушения закона», должны понести ответственность.

Своего заместителя поддержал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. «Некоторых глав и полицейских — приведите всех в чувство»,— призвал он министра Колокольцева и прочих представителей власти. Среди участников спецоперации масса сторонников КПРФ, которые в дальнейшем «будут помогать» Компартии, предупредил господин Зюганов. «Те, кто думает, что они сюда вернутся, 40–50 тысяч (рублей.— “Ъ”) им в зубы дадут, и они успокоятся, они ошибаются»,— заявил лидер КПРФ.

Григорий Лейба