Эрдоган возложил ответственность за протесты в Турции на оппозицию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ответственность за ранения полицейских и за ущерб, нанесенный в ходе акций протеста в Стамбуле, лежит на лидере и сторонниках оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). Об этом турецкий лидер сказал в обращении к нации, которое озвучил после заседания в правительства Анкаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Huseyin Aldemir / AP Фото: Huseyin Aldemir / AP

«Мы с тревожностью следили за событиями, которые развернулись после призыва лидера главной оппозиционной партии выйти на улицы и быстро переросли в насильственные действия. Из-за нападений маргинальных организаций и городских бандитов за эти дни пострадали 123 наших полицейских»,— заявил господин Эрдоган (цитата по ТАСС).

«Лидер партии и его сторонники, спровоцировавшие выход людей на улицы, несут полную ответственность за ранения полицейских, за ущерб владельцев магазинов, чьи витрины были разбиты, а также за ущерб, причиненный государственной собственности стоимостью в миллиарды лир»,— сказал турецкий лидер, подчеркнув, что руководство оппозиционной партии проявило бессознательность.

Массовые протесты в Турции начались 19 марта, после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в терроризме и коррупции. Оппозиционная Республиканская народная партия Турции заявляла, что 22 марта только в Стамбуле на улицы вышло более 1 млн человек. В крупных городах полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Выходить на демонстрации призвал господин Имамоглу, после того как 23 марта стало известно о его аресте. По его словам, населению именно сейчас необходимо бороться за свободу.

Подробности — в материале «Ъ» «Стамбул выбирает протест».

Анастасия Домбицкая