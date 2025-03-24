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Коммерсантъ FM
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Эрдоган возложил ответственность за протесты в Турции на оппозицию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ответственность за ранения полицейских и за ущерб, нанесенный в ходе акций протеста в Стамбуле, лежит на лидере и сторонниках оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). Об этом турецкий лидер сказал в обращении к нации, которое озвучил после заседания в правительства Анкаре.

Фото: Huseyin Aldemir / AP

Фото: Huseyin Aldemir / AP

«Мы с тревожностью следили за событиями, которые развернулись после призыва лидера главной оппозиционной партии выйти на улицы и быстро переросли в насильственные действия. Из-за нападений маргинальных организаций и городских бандитов за эти дни пострадали 123 наших полицейских»,— заявил господин Эрдоган (цитата по ТАСС).

«Лидер партии и его сторонники, спровоцировавшие выход людей на улицы, несут полную ответственность за ранения полицейских, за ущерб владельцев магазинов, чьи витрины были разбиты, а также за ущерб, причиненный государственной собственности стоимостью в миллиарды лир»,— сказал турецкий лидер, подчеркнув, что руководство оппозиционной партии проявило бессознательность.

Массовые протесты в Турции начались 19 марта, после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в терроризме и коррупции. Оппозиционная Республиканская народная партия Турции заявляла, что 22 марта только в Стамбуле на улицы вышло более 1 млн человек. В крупных городах полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Выходить на демонстрации призвал господин Имамоглу, после того как 23 марта стало известно о его аресте. По его словам, населению именно сейчас необходимо бороться за свободу.

Подробности — в материале «Ъ» «Стамбул выбирает протест».

Анастасия Домбицкая

Фотогалерея

Протесты в Турции

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Участник акции протеста в Стамбуле

Участник акции протеста в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Демонстранты вывешивают баннер с изображением мэра Экрема Имамоглу

Демонстранты вывешивают баннер с изображением мэра Экрема Имамоглу

Фото: Francisco Seco / AP

Участники акции требуют немедленно освободить мэра Имамоглу

Участники акции требуют немедленно освободить мэра Имамоглу

Фото: Murad Sezer / Reuters

Протестующий бросает пиротехнику в сторону сотрудников полиции

Протестующий бросает пиротехнику в сторону сотрудников полиции

Фото: Khalil Hamra / AP

Только в Стамбуле в ночь на 23 марта на улицы вышли около 550 тыс. человек

Только в Стамбуле в ночь на 23 марта на улицы вышли около 550 тыс. человек

Фото: Khalil Hamra / AP

323 человека были задержаны по всей стране в ходе акций протеста

323 человека были задержаны по всей стране в ходе акций протеста

Фото: Khalil Hamra / AP

Акции протеста проходят более чем в 50 провинциях страны

Акции протеста проходят более чем в 50 провинциях страны

Фото: Khalil Hamra / AP

Полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы

Полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Стамбуле один из полицейских пострадал в результате нападения с использованием кислоты

В Стамбуле один из полицейских пострадал в результате нападения с использованием кислоты

Фото: Francisco Seco / AP

Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона»

Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона»

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения стамбульской полиции с протестующими

Столкновения стамбульской полиции с протестующими

Фото: Murad Sezer / Reuters

По словам источника «Ъ», цель властей — не только лишить оппозицию популярного лидера, но и вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития

По словам источника «Ъ», цель властей — не только лишить оппозицию популярного лидера, но и вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения полиции и протестующих в Стамбуле

Столкновения полиции и протестующих в Стамбуле

Фото: Khalil Hamra / AP

Утром 23 марта суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции

Утром 23 марта суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции

Фото: Francisco Seco / AP

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Участник акции протеста в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Демонстранты вывешивают баннер с изображением мэра Экрема Имамоглу

Фото: Francisco Seco / AP

Участники акции требуют немедленно освободить мэра Имамоглу

Фото: Murad Sezer / Reuters

Протестующий бросает пиротехнику в сторону сотрудников полиции

Фото: Khalil Hamra / AP

Только в Стамбуле в ночь на 23 марта на улицы вышли около 550 тыс. человек

Фото: Khalil Hamra / AP

323 человека были задержаны по всей стране в ходе акций протеста

Фото: Khalil Hamra / AP

Акции протеста проходят более чем в 50 провинциях страны

Фото: Khalil Hamra / AP

Полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Стамбуле один из полицейских пострадал в результате нападения с использованием кислоты

Фото: Francisco Seco / AP

Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона»

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения стамбульской полиции с протестующими

Фото: Murad Sezer / Reuters

По словам источника «Ъ», цель властей — не только лишить оппозицию популярного лидера, но и вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения полиции и протестующих в Стамбуле

Фото: Khalil Hamra / AP

Утром 23 марта суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции

Фото: Francisco Seco / AP

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