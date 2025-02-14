На работу идут одни старики

Спрос на возрастных работников в прошлом году вырос в два раза. К такому выводу пришли аналитики HH.ru. Чаще всего соискателей старше 50 приглашают на работу в сфере безопасности, сельском хозяйстве, производстве и добыче сырья. Работодатели также предпочитают выбирать сотрудников постарше в категории домашнего персонала. Кроме того, как отмечается в исследовании, в 2024-м на 13% увеличилось число соискателей в возрасте от 50 до 60 лет. Еще больший рост в сегменте старше 61 года — плюс 25%.

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Бизнес вынужден пересматривать требования к возрасту соискателей из-за кадрового голода, рассказала руководитель внешних коммуникаций HH.ru в регионах Анна Осипова: «В два раза выросло количество приглашений, которые работодатели отправили соискателям в возрасте от 50 лет и старше. Если мы посмотрим, например, на другие возрастные группы, то там такого значительного прироста не наблюдается. Кроме того, опросы и прямое общение с работодателями тоже показывают, что в целом отношение к этой категории соискателей и работников меняется. Например, в середине прошлого года эксперты нашей CRM-системы Talantix проводили среди компаний опрос, и 41% из них заявили, что пересмотрели требования к возрасту кандидатов в сторону его увеличения.

Самый первый и наиболее значимый фактор — это кадровый голод. Когда очень сложно закрывать вакансии, а людей на рынке немного, работодатели, конечно же, избавляются от самых разных стереотипов относительно соискателей. Мы действительно видим, что люди меняются. Это касается в том числе и старшего поколения, граждан 50+, даже 60+.

Это достаточно активные заинтересованные в работе кандидаты, которые могут быть очень хорошими специалистами и прекрасно вписываются в самые разные коллективы».

Большинство работодателей все еще предпочитают сотрудников до 45 лет, рассказали “Ъ FM” консалтинговые компании. Многие управленцы не умеют выстраивать коммуникацию с возрастными кандидатами, а также опасаются сложностей с их адаптацией, отмечают аналитики. Впрочем, ситуация с кадрами в Москве и других крупных городах уже не оставляет работодателям выбора, говорит замгендиректора кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова:

«Пока небольшое количество компаний готовы рассматривать кандидатов предпенсионного возраста. Все-таки это пока является исключением, это в большей степени инжиниринговая история, связанная с техническими позициями. Действительно, там у таких кандидатов высокая экспертиза, а молодых, наоборот, крайне мало. Просто кадров нет, и работодателям деваться некуда, они вынуждены искать возрастных сотрудников.

Мне кажется, даже Москва стала больше двигаться в сторону таких соискателей, а вот косность в регионах, на мой взгляд, более развита. Но это должна быть выстроенная корпоративная культура по наставничеству, обоюдной передаче знаний. В таком случае это правильная политика, настроенная на решение задач бизнеса. Таких компаний не так много на рынке. Я бы говорила, что только 20-30% организаций продвинуты и принимают людей в определенной возрастной категории, адаптируют их и очень активно используют их труд на благо компании».

Как говорят консультанты, старшее поколение по-прежнему ценит постоянное присутствие в офисе, в отличие от более молодых сотрудников. По данным исследователей, большинство зумеров предпочитают удаленный формат работы. Мнения миллениалов разделились между дистанционкой и гибридом поровну.

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Ольга Крупеник