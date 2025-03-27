Президент Хорватии заявил, что Загреб не будет отправлять миротворцев на Украину

Хорватия не будет участвовать в миротворческой операции на Украине. Об этом сегодня, 27 марта, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. Между тем руководство республики направило премьера республики Андрея Пленковича на саммит в Париже, где 27 марта лидеры европейских стран, как ожидается, обсудят дальнейшую поддержку Киева и потенциальную отправку на Украину миротворцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

«Хорватские солдаты не отправятся на Украину ни при каких условиях, об этом не может быть и речи»,— написал хорватский лидер в посте в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Хорватская армия не отправится с миссией (на Украину.— "Ъ"), и одна из причин заключается в том, что эта миссия никогда не состоится, с Хорватией или без нее, потому что нет даже базовых условий для этого — мирного соглашения (между Украиной и Россией.— "Ъ") и согласия другой стороны, которой, к сожалению, является Россия»,— отмечается в сообщении.

Сегодня, 27 марта, во французской столице проходит саммит европейских стран, на которой присутствуют представители около 30 государств—союзников Украины. На встрече планируется обсудить потенциальную отправку на Украину миротворческой миссии. Разместить войска планируется, чтобы «удержать Россию от повторного нападения» после достижения мира, считает президент Франции.

Российские власти высказывались против миссии. Позицию России во вторник подтвердила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая заявила, что Москва выступает категорически против отправки миротворческого контингента. Представитель Кремля Дмитрий Песков называл обсуждение ЕС размещения на Украине войск «опасной тенденцией». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «политически несостоятельными» лидеров ЕС, желающих участвовать в миссии.

Для участия в саммите в Париж прибыл президент Украины Владимир Зеленский. На совместной пресс-конференции лидер Франции объявил о дополнительной помощи Украине в размере €2 млрд. Господин Макрон особо отметил, что Россия не должна диктовать условия мирного договора: мнения Украины, Европы, США и Великобритании также должны учитываться.

Подробнее о заявлениях лидера Франции — в материале «Ъ» «Двое из дворца».

Анастасия Домбицкая