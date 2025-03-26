Двое из дворца

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Елисейский дворец для подготовки к саммиту по вопросам мира и безопасности, который состоится в четверг в Париже. Этот международный саммит направлен на определение стран, готовых войти в «коалицию добровольцев», созданную по инициативе Макрона, которая предусматривает возможность отправки военных контингентов на территорию Украины в случае перемирия с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Benoit Tessier / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Benoit Tessier / Reuters

После встречи президенты Франции и Украины провели совместную пресс-конференцию. «Мы находимся в решающей фазе для завершения войны. Я приветствую усилия президента Трампа в достижении прекращения огня»,— заявил Эмманюэль Макрон. Президент Франции назвал необходимым «первым шагом» 30-дневное перемирие, касающееся ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

«Россия должна согласиться на 30-дневное перемирие без каких-либо предварительных условий»,— добавил господин Макрон.

Президент Макрон объявил о дополнительной помощи Украине в размере €2 млрд. «Мы подготовили новый пакет помощи, включающий зенитные ракеты Mistral, танки AMX-10 RC, а также боеприпасы»,— заявил он. Французский президент также выступил за создание европейских сил, способных предупредить новую агрессию со стороны России.

Господин Макрон определил четыре последовательные задачи помощи Украине.

Прежде всего — новый транш военной и экономической помощи.

Затем — достижение долгосрочного устойчивого перемирия как шага к возможному мирному договору.

Следующим этапом станет работа над конфигурацией послевоенной украинской армии, чтобы она могла сдерживать Россию в случае возобновления боевых действий.

И, наконец, использование на территории Украины сил европейских союзников, которые добровольно согласятся отправить свои войска для поддержания мира. При этом он подчеркнул, что речь не идет о размещении солдат «на передовой линии».

«Наша цель — помочь Украине сохранить контроль над своей территорией. Франция продолжит выполнять свои обязательства в сотрудничестве с США, европейскими партнерами и союзниками».

Президент Франции особо отметил, что Россия не должна диктовать условия мирного договора: все должно решаться на основе многостороннего обсуждения с участием Украины, Европы, США и Великобритании.

Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил благодарность за «непоколебимую» поддержку Парижа и назвал Эмманюэля Макрона другом во время пресс-конференции.

«Я хочу отметить усилия Франции в защите от российских атак. Ваши самолеты Mirage стали частью нашего воздушного щита»,— сказал он. «Я благодарен Европе, которая поддерживает нашу оборону. Важно, чтобы каждая страна развивала свою оборонную промышленность. Чем больше производств в этом секторе, тем больше жизней мы сможем спасти».

На конференции первым стал вопрос президенту Зеленскому. В преддверии визита украинского президента в Париж заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил агентству AFP, отвечая на вопрос о возможном использовании европейских сил: «Нам не нужны миротворческие миссии. Важно не их количество, а готовность сражаться, защищать, быть оснащенными и понимать, что Украина является неотъемлемой частью европейской безопасности».

Это заявление, прозвучавшее утром, вызвало бурю возмущения во Франции, где восприняли слова украинского политика как намерение отправить французских военных на фронт. Президенту Зеленскому пришлось специально уточнить, что либо его советник был неправ, либо его слова неправильно поняли. Вероятно, ему придется вернуться к этому в своей беседе на французском телевидении, которая пройдет этим же вечером.

Алексей Тарханов, Париж