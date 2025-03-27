«АвтоВАЗ» заявил, что не просил Путина не пускать в Россию Renault

«АвтоВАЗ» опроверг информацию, что компания якобы попросила президента России Владимира Путина оставить завод под санкциями и не пускать в Россию продукцию Renault. О том, что появившаяся в Сети информация не соответствует действительности, сообщил PR-директор завода Сергей Ильинский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Сегодня в Telegram-каналах "разгоняется" очередной фейк, якобы посвященный заявлению профсоюзной организации "АвтоВАЗа" по поводу их обращения к президенту страны с просьбой не допускать в Россию иностранные бренды, ушедшие из нее в 2022 году»,— сказал Ильинский.

Утром с СМИ появилась информация о том, что «АвтоВАЗ» обратился лично к президенту с призывом «не пускать в страну как Renault, так и других предателей, сбежавших из России». Автопроизводитель якобы предположил, что возвращение французской корпорации на фоне улучшения отношений с США создаст угрозу для сотрудников, сократив количество рабочих мест.

«АвтоВАЗ» был дочерней компанией Renault с октября 2016 по май 2022 года. После начала СВО на Украине французская корпорация продала 68% доли в компании с правом выкупа в течение шести лет. В июле того же года убытки автоконцерна из-за прекращения работы в РФ составили €2,3 млрд.

По итогам 2024 года «АвтоВАЗ» увеличил производство на 40%, до 525 525 машин. Средний уровень локализации LADA превысил 95%, компания полностью заместила поставки из недружественных стран.

6 марта АвтоВАЗ объявил о запуске нового бренда SKM. Под этим названием будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой.