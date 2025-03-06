АвтоВАЗ объявил о запуске нового бренда SKM

АвтоВАЗ представил новые коммерческие автомобили под брендом SKM. Под этим названием будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой, сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: lada.ru Фото: lada.ru

«Коммерческие автомобили SKM займут рыночную нишу между универсалами LADA Largus и более крупными коммерческими автомобилями наиболее известной в России торговой марки»,— сообщили в компании. Это, по мнению АвтоВАЗа, позволит создать «полностью оригинальный продукт», который будет отвечать потребностям частных клиентов и представителей бизнеса.

«Автомобили SKM будут отличаться компактными габаритами, современным техническим оснащением, а также удобством погрузки и разгрузки»,— добавили в компании. Информацию о начале производства и продаж, а также об особенностях автомобилей SKM АвтоВАЗ обнародует позже.