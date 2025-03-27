Ледокол «Якутия» вошел в состав «Атомфлота»

В состав «Атомфлота» включили атомный ледокол «Якутия». Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на Международном арктическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Сегодня в составе "Атомфлота" стало на один ледокол больше. 1–2 апреля "Якутия" двинется из Санкт-Петербурга и в самый сложный период ледовой обстановки встанет в строй, чтобы поддержать наши проекты»,— сказал господин Лихачев.

«Якутия» — российский атомный ледокол проекта 22220 (ЛК-60Я). Это судно — третье в серии 22220. Его заложили на Балтийском заводе 26 мая 2020 года. Стоимость строительства ледокола оценили в 51 млрд руб. Планируемый срок эксплуатации «Якутии» — 40 лет. Заказчиком «Якутии» выступил «Атомфлот», входящий в «Росатом». Испытания ледокола начались 3 января. Проверка и настройка систем с переходом в порт приписки в Мурманске завершились через две недели.

Поднятие государственного флага на «Якутии» состоялось 28 декабря на Балтийском заводе. В церемонии принимал участие президент России Владимир Путин.

Подробнее о Международном арктическом форуме — в материале «Заполярный первый».