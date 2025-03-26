Заполярный первый

Сегодня, 26 марта, в Мурманске завершился первый день VI Международного арктического форума (МАФ) «Арктика — территория диалога». В отличие от Архангельска, где МАФ проходил уже дважды, Мурманск принимал столь масштабное мероприятие впервые и, по наблюдениям корреспондента «Ъ-СПб», удачно с этим справился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография VI Международный арктический форум (МАФ) «Арктика — территория диалога». Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на форуме Фото: Владимир Колодчук VI Международный арктический форум (МАФ) «Арктика — территория диалога». Помощник президента России Николай Патрушев на форуме Фото: Владимир Колодчук VI Международный арктический форум (МАФ) «Арктика — территория диалога». Помощник президента России Николай Патрушев (слева) и губернатор Мурманской области Андрей Чибис на форуме Фото: Владимир Колодчук VI Международный арктический форум (МАФ) «Арктика — территория диалога». Слева направо: советник президента России Игорь Левитин, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и помощник президента России Николай Патрушев на форуме Фото: Владимир Колодчук Следующая фотография 1 / 4 VI Международный арктический форум (МАФ) «Арктика — территория диалога». Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на форуме Фото: Владимир Колодчук VI Международный арктический форум (МАФ) «Арктика — территория диалога». Помощник президента России Николай Патрушев на форуме Фото: Владимир Колодчук VI Международный арктический форум (МАФ) «Арктика — территория диалога». Помощник президента России Николай Патрушев (слева) и губернатор Мурманской области Андрей Чибис на форуме Фото: Владимир Колодчук VI Международный арктический форум (МАФ) «Арктика — территория диалога». Слева направо: советник президента России Игорь Левитин, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и помощник президента России Николай Патрушев на форуме Фото: Владимир Колодчук

Своего «Экспофорума», как в Петербурге, в этом заполярном городе нет, поэтому под деловую программу здесь отвели помещения Дворца культуры имени С. М. Кирова (некогда ДК рыбаков), гостиницы Azimut и конгресс-отеля «Меридиан». Здания расположены в самом центре города в шаговой доступности друг от друга. ДК от гостиниц отделяет сквер, который на дни форума плотно сомкнули в кольцо сотрудники полиции. Некоторые из них были вооружены антидроновыми ружьями, внешних признаков ношения иного оружия заметно не было.

Впрочем, «рамочный» и «сумочный» досмотр много времени не отнимал, а сам сквер весь день был заполнен людьми. Там разместили часть культурной программы форума: организовали гастроярмарку, смонтировали небольшую сцену для выступлений, установили воздушную инсталляцию в виде краба и даже построили 25-метровый бар из льда, внутри которого можно продегустировать местные настойки и взглянуть на ледяные гравюры с сюжетами развития Северного морского пути.

«Жить можно»,— сказал кому-то на выходе из бара мужчина преклонных лет, невольно переиначив слоган форума: «На Севере — жить!».

По информации местных СМИ, организация мероприятия обошлась региону в 277 млн рублей, а основным жертвователем средств стало АО «Корпорация развития Мурманской области» (специальный институт, созданный правительством региона для комплексного сопровождения инвестпроектов).

Деловая программа первого дня включала 14 тематических сессий, на которых обсуждали вопросы добычи и переработки природных ресурсов, развития Северного морского пути (СМП), а также энергетики, логистики, модернизации городов. Туристическую доступность Арктики для туристов на сессии «Преференции для Арктического бизнеса» соизмерили со стоимостью поездки на такси.

«Взглянул недавно: стоимость билета из Москвы в Мурманск 3700 рублей. Это дешевле, чем заказать такси по Москве»,— сообщил на форуме советник гендиректора компании «Валла-Тунтури» (принадлежит «Норникелю») Гая Соболев. Данное предприятие за 27,5 млрд рублей строит туристско-рекреационный комплекс на Кольском полуострове, а также на полуостровах Рыбачий и Средний в Мурманской области.

Правда, после господин Соболев добавил, что добираться до полуострова по не самым лучшим дорогам, а то и по отсутствию дорог от Мурманска долго: 3,5 часа, а то и дольше.

Основным и главным мероприятием сегодняшнего дня стало совместное заседание комиссий Госсовета РФ. В нем участвовали помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, а также глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Андрей Чибис высказался о рисках отсутствия единого комплексного проекта по развитию Арктики и СМП. Он уточнил, что для мощного развития региона нужен четкий, комплексный и понятный долгосрочный план мероприятий, которые между собой должны быть взаимосвязаны.

Подходить к вопросу губернатор Мурманской области предложил поступательно. Первоочередными мерами должны стать завершение работы по приоритизации мастер-планов опорных городов Арктики в действующих нацпроектах, а также продление программы реновации арктических военных гарнизонов до 2030 года.

После стоит распространить программу льготной аренды жилья на опорные города Арктики и переселить северян из аварийного жилья. Также в комплекс мер должны войти полные «полярные» надбавки сотрудникам федеральных ведомств и военнослужащим с первого дня работы на Крайнем Севере вне зависимости от трудового стажа.

Николай Патрушев, сидевший во время сессии на сцене в соседнем кресле с господином Чибисом, добавил, что все задуманные планы по развитию Арктики и СМП необходимо реализовать с учетом изменения геополитической ситуации в мире и беспрецедентных санкций против России. Именно развивая СМП, страна сможет избежать рисков блокировки перевозки грузов через Балтийское и Черное моря, указал глава Морской коллегии.

«Учтите, как только мы этого не сделаем, [на Западе] вернутся к тому, чтобы перекрыть нам возможности транспортировки через Балтийское и Черное моря, и тогда мы окажемся в замкнутом пространстве. Если же мы СМП разовьем, к этому не придут. Тогда будет развиваться и балтийский маршрут, и черноморский. Поэтому для нас это важно делать и в международном плане»,— сказал господин Патрушев.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев, выступая на заседании, высказал мнение, что план развития СМП обязан быть долгосрочным, а горизонты планирования — длительными. Он предложил перейти с шестилетних президентских циклов на тридцатилетние сроки.

«Мы сейчас шестилетками живем, так сложились президентские циклы. Это хороший горизонт тактического планирования. Но в случае с СМП нужно переходить минимум на тридцатилетнее планирование. Так устроен Север, так устроены крупные инвестиционные проекты в Арктике»,— уточнил глава госкорпорации. Господин Лихачев также отметил ключевую роль государства в реализации проектов на Севморпути.

«Нужен гибкий механизм поддержки проекта вне зависимости от макроэкономической или внутриполитической ситуации. Иначе длительные проекты "не летают". Приведу пример: атомный нацпроект. По нему была договоренность с правительством 50 на 50: половина финансирования от "Росатома", половина из бюджета. И вот такой паритетный вариант "летает"»,— заключил господин Лихачев.

Владимир Колодчук