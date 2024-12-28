На атомном ледоколе «Якутия» проекта 22220 подняли государственный флаг

В субботу, 28 декабря, на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага на атомном ледоколе «Якутия». Об этом сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

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Универсальный атомный ледокол «Якутия» был построен по заказу ФГУП «Атомфлот». Закладка судна состоялась 26 мая 2020 года, на воду «Якутия» была спущена 22 ноября 2022 года — в церемонии принимал участие президент России Владимир Путин.

Судно стала третьим в серии 22220. От своих предшественников «Якутия» отличается тем, что ее строили в условиях масштабного импортозамещения.

«Позади — четыре с половиной года интенсивной работы большой команды судостроителей, инженеров и ученых. Работа велась в сложных условиях, вызванных пандемией и внешним давлением. Санкционные ограничения, с которыми мы столкнулись, не помешали нам обеспечить качественное и своевременное строительство заказа»,— заявил первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что многофункциональный атомоход «Владимир Воробьев» заложили на Балтийском заводе.

Дарья Астанина