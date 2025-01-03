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Атомоход «Якутия» покинул Балтийский завод и отправился на ходовые испытания

Атомоход «Якутия» проекта 22220 утром 3 января покинул судостроительный док Балтийского завода и отправился на очередной этап ходовых испытаний. Как рассказали «Фонтанке» представители завода, судно вышло в Финский залив для проверки и настройки систем перед переходом в порт приписки (Мурманск).

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Обратно атомный ледокол вернется через 1-2 недели. Переход в Мурманск состоится после подготовки всех необходимых документов.

Напомним, в конце декабря состоялась церемония поднятия государственного флага на универсальном атомном ледоколе «Якутия». Это судно — третье в серии 22220.

Дарья Астанина

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