Атомоход «Якутия» покинул Балтийский завод и отправился на ходовые испытания

Атомоход «Якутия» проекта 22220 утром 3 января покинул судостроительный док Балтийского завода и отправился на очередной этап ходовых испытаний. Как рассказали «Фонтанке» представители завода, судно вышло в Финский залив для проверки и настройки систем перед переходом в порт приписки (Мурманск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Обратно атомный ледокол вернется через 1-2 недели. Переход в Мурманск состоится после подготовки всех необходимых документов.

Напомним, в конце декабря состоялась церемония поднятия государственного флага на универсальном атомном ледоколе «Якутия». Это судно — третье в серии 22220.

Дарья Астанина