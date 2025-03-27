Правительство ДНР возглавил Андрей Чертков

Андрей Чертков назначен исполняющим обязанности председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР), сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале сегодня, 27 марта. Господин Чертков, занимавший до этого пост первого зампреда правительства, сменил в должности премьера Евгения Солнцева, который 26 марта указом президента был назначен врио губернатора Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Андрей Геннадьевич — крепкий хозяйственник и профессионал своего дела, открытый для жителей и требовательный к подчиненным. Он в команде продолжит наше общее дело по возрождению Донбасса»,— написал господин Пушилин, добавив, что Андрей Чертков «хорошо зарекомендовал себя в должности первого заместителя».

Денис Пушилин также поблагодарил за работу Евгения Солнцева, а решение Владимира Путина о новом назначении премьера ДНР назвал «очень важным» и «показательным». По мнению главы республики, в Донбассе «очень быстро проявляются профессиональные и человеческие качества в условиях постоянных вызовов».

Андрей Чертков родился в 1969 году в селе Шатки (Нижегородская область). Политическую карьеру начал в Нижнем Новгороде, где прошел путь от главы администрации Приокского района города до министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области. В июле 2022 года был назначен министром угля и энергетики ДНР, в ноябре того же года стал по совместительству зампредом правительства республики, а в мае 2023-го — первым вице-премьером.

Божена Иванова