Интерпол в Сараево объявил президента Республики Сербской в международный розыск

Офис Интерпола в Сараево подал объявление в международный розыск президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика и председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Их подозревают в покушении на конституционный строй. Об этом сообщает таблоид «Вечерне новости» со ссылкой на представительство Интерпола.

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«Все государства – члены Интерпола получили уведомление, однако данные запросы пока не имеют юридической силы, поскольку их еще должен одобрить Генеральный секретариат Интерпола»,— передает издание.

Ранее стало известно о намерении парламента РС принять новую конституцию.Из государственного образования в составе Боснии РС планируют сделать «государством сербского народа» с армией и правом на отделение. В среду, 19 марта, боснийская полиция подтвердила ордер на арест господина Додика. Его обвинили в «посягательстве на конституционное устройство страны». В феврале суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к году тюрьмы, а также запретил шесть лет заниматься политикой.

Подробности — в материале «Республику Сербскую превращают в государство».