Правила проверки на наркотическое опьянение в РФ планируют изменить с 1 сентября

Новый порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения может начать действовать 1 сентября текущего года. Согласно проекту приказа Минздрава России, планируется изменить в том числе перечень наркотических веществ, на которые проводятся исследования.

В документе предусмотрены особенности проведения медосвидетельствования и вынесения заключения при оказании помощи в экстренной форме. Так, у пострадавших в ДТП, а также у лиц с признаками отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами производится отбор биоматериала (моча и кровь), который хранится в течение недели и при необходимости исследуется. Целью предложения названо повышение безопасности на дорогах.

В ведомстве уточнили, что это облегчит привлечение к административной ответственности. Также в проекте уточнены вопросы получения добровольного согласия на медицинское освидетельствование и определены основания для отказа. Перечень наркотических и психотропных веществ, на которые проводятся исследования, предлагается изменить с учетом изменения наркопотребления.

Подробнее — в материале «Ъ» «Порог трезвости».