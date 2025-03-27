Владельцев ТЭК Ростовской области обязали установить средства защиты от БПЛА

Росгвардия Ростовской области обязала собственников топливно-энергетических комплексов региона усилить охрану объектов. В частности, необходимо установить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из-за атак со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник регионального ведомства Владимир Жигула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Мы выдали дополнительное вооружение на те охранные структуры, которые обеспечивают безопасность объектов на территории области»,— сказал господин Жигула (цитата по ТАСС). Представитель Росгвардии подчеркнул, что объекты ТЭК в зоне административной границы с Донбассом подвергаются атакам ВСУ в первую очередь.

24 марта средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Ростовской области.

В течение 30 суток, начиная с 18 марта действует временный мораторий на удары по энергообъектам России и Украины. Кремль говорил, что российские военнослужащие мораторий соблюдают, однако в случае его нарушения Россия считает себя свободной от обязательств по его соблюдению. В список объектов, подпадающих под действие моратория, вошли в том числе нефтеперерабатывающие предприятия и газопроводы.

О договоренностях Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».