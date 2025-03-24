Атака БПЛА отражена в шести районах и двух городах Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 24 марта силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников. По его словам, БПЛА уничтожены в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону.

Точное число сбитых беспилотников Юрий Слюсарь не назвал. «Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет»,— уточнил он в Telegram-канале.

Вечером 24 марта, по данным Минобороны, над территорией России сбили 41 беспилотник. Из них 17 уничтожены над Ростовской областью.