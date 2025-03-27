Чемезов: российская промышленность растет быстрее иностранной

Российские компании реализуют проекты в авиастроении, автомобилестроении, медицине, энергетике и других отраслях экономики в два-три раза быстрее, чем иностранные. При этом России еще предстоит много работы для обеспечения суверенитета страны в критически важных областях. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Задача номер один — перейти на “свое” в критически важных секторах. Там, где это вопрос национальной безопасности. Прежде всего оборонка, космос, авиация, энергетика, электроника, станки, фарма и т. д.»,— сказал господин Чемезов в интервью «Эксперту».

Глава «Ростеха» подчеркнул, что российские авиакомпании должны быть заинтересованы в покупке самолетов отечественного производства. По оценкам Сергея Чемезова, смягчение санкций иностранных государств в отношении России маловероятно. При этом «Ростех» продолжит развиваться даже в условиях ограничений.

По итогам 2024 года Росстат зафиксировал увеличение разрыва в темпах роста между отраслями промышленности. Максимальное значение наблюдается в отраслях с большей долей ОПК и государственного потребления. Отмечался рост промвыпуска по итогам года на 4,6% при резком всплеске производства в декабре прошлого года (на 2,4%), что также может объясняться крупными госзаказами. Проведенный РСПП опрос показывал, что в конце года настроения большинства промышленников ухудшились — предприятия столкнулись с нехваткой оборотных средств, с недоступностью кредитов и снижением потребительской активности из-за жесткой политики ЦБ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Промышленность освоила бюджеты».