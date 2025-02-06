Промышленность освоила бюджеты

По данным вышедшей в среду промышленной статистики за 2024 год, разрыв в темпах роста между отраслями увеличивается — максимальное значение наблюдается в отраслях с большей долей ОПК и государственного потребления. Росстат фиксирует рост промвыпуска по итогам года на 4,6% при резком всплеске производства в декабре (на 2,4%), что также может объясняться крупными госзаказами. Проведенный РСПП опрос показывает, что в конце года настроения большинства промышленников ухудшились — предприятия столкнулись с нехваткой оборотных средств, с недоступностью кредитов и снижением потребительской активности из-за жесткой политики ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наибольший вклад в рост выпуска промпредприятий в 2024 году обеспечили отрасли, связанные с ОПК

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Наибольший вклад в рост выпуска промпредприятий в 2024 году обеспечили отрасли, связанные с ОПК

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Росстата, объем промышленного производства в декабре 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 8,2%. По итогам года рост составил 4,6%. Статистика, вопреки ожиданиям, также зафиксировала резкий рост показателя по сравнению с ноябрем 2024 года — рост за месяц составил 2,4% (со снятой сезонностью).

Рост в 2024 году обеспечили обрабатывающие производства, нарастившие выпуск на 14% к прошлому году. В добыче рост составил 1,3%, в обеспечивающих отраслях — лишь 0,8%. В частности, энергосектор показал спад на 2,8%, генерация электроэнергии сократилась на 1,5%, выработка пара и воды — на 8,8% (из-за теплой зимы).

Наибольший вклад в рост промышленного выпуска обеспечили отрасли, связанные с ОПК. Производство готовых металлических изделий выросло на 49,6% к прошлому году и на 10,8% за месяц, компьютеров и электроники — на 27% и 38,9% соответственно, спецодежды — в 2,5 раза и на 3,3%, объемы ремонта машин и оборудования — на 10,7% и 68,8%. Выпуск же машин и оборудования сократился к прошлому году на 6,1%, но вырос к ноябрю на 23,8%, готовых изделий — сократился за год на 4,8% и вырос на 5,5% за месяц.

Напомним, что аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ не зафиксировали охлаждения экономики в конце года, при этом жесткая денежно-кредитная политика регулятора притормозила кредитный импульс, который внес вклад в охлаждение спроса. Разогнали экономику, по мнению аналитиков, возросшие в конце года бюджетные расходы (см. “Ъ” от 5 февраля).

Данные опроса РСПП показывают, что у промышленников, ориентированных на рынок, а не на госзаказ, и не имеющих доступа к госстимулированию, к концу года проблемы обострились. В первом квартале лишь 13% компаний сообщали о нехватке оборотных средств, в конце года эта доля выросла до 25%. Среди «рыночных» проблем — резкий рост цен на отечественную продукцию (в конце года беспокоил 22% респондентов), нестабильность на валютном рынке (20%) и неплатежи со стороны контрагентов (22%). Снижение спроса остается проблемой для 19% опрошенных. По данным опроса, для двух третей компаний главной мерой повышения эффективности бизнеса стало сокращение расходов. Повысить цены готовы более трети предприятий.

В начале 2025 года Росстат также фиксирует снижение деловой активности: индекс предпринимательской уверенности снизился в добывающих производствах на 0,1 п. п. до минус 1%, в обрабатывающем секторе — на 2,5 п. п. до 4,2%. Добывающие компании при этом оптимистично оценивают перспективы выпуска продукции на горизонте трех месяцев — на оценки влияют участившиеся сигналы о перспективах разрешения российско-украинского конфликта. Пока же добывающие организации фиксируют рост запасов готовой продукции. В обработке сократилась доля оптимистично настроенных предприятий — с 34,1% до 26,8%. Средний уровень производственных мощностей в отраслях оценивается в 60% — занятых недостаточно для решения производственных задач, отмечают опрошенные представители предприятий. Рост цен в добыче прогнозируют 7,3% организаций, в обработке — 23,6%,

Диана Галиева