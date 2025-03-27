Экс-глава пермского главка ФСИН стал предпринимателем в Петербурге

Бывший начальник ГУФСИН РФ по Пермскому краю Юрий Лымарь 25 марта стал индивидуальным предпринимателем в Петербурге. Об этом свидетельствуют данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». Он будет заниматься арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава ГУФСИН РФ по Пермскому краю Юрий Лымарь

Фото: vk.com / public193358828 Экс-глава ГУФСИН РФ по Пермскому краю Юрий Лымарь

Фото: vk.com / public193358828

Господин Лымарь возглавлял пермский главк ФСИН с октября 2019-го по декабрь 2022 года. Он уволился по собственному желанию и вышел на пенсию. До работы в Пермском крае он в течение десяти лет руководил УФСИН по Псковской области.

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Андрей Маркелов