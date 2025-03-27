Более 1100 единиц техники было перевезено на пароме «Антей» с начала 2025 года

С начала текущего года грузопассажирский паром «Антей», выполняющий рейсы по маршруту Калининград — Санкт-Петербург, осуществил девять кругорейсов и перевез в общей сложности 970 единиц грузовой техники и 174 автомобиля категории B. Такие цифры назвали в комитете по транспорту Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Грузопассажирский паром «Антей», выполняющий рейсы по маршруту Калининград — Санкт-Петербург Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Коммерсантъ / Елена Вах Следующая фотография 1 / 2 Грузопассажирский паром «Антей», выполняющий рейсы по маршруту Калининград — Санкт-Петербург Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Коммерсантъ / Елена Вах

Как отметили в ведомстве, спрос на морские перевозки значительно вырос в 2024 году после ограничения сухопутного транзита. Данное направление в структуре грузооборота Калининградского морского торгового порта составляет около 75%.

На пароме «Антей» можно доставлять не только грузовые автомобили, но также легковые авто, автобусы, мотоциклы, специальную и строительную технику. Для водителей и пассажиров на судне предусмотрено 59 кают, рассчитанных на 149 человек.

«Ъ-СПб» писал, что в свой первый рейс в Калининградскую область грузопассажирский паром «Антей» отправился из пассажирского порта «Морской фасад» 16 января 2025 года.

Андрей Цедрик