Паром «Антей» отправился в первый рейс из Петербурга в Калининградскую область

Грузопассажирский паром «Антей» 16 января отправился в первый рейс из петербургского порта «Морской фасад» до города Пионерский в Калининградской области, сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьеры парома «Антей», который отправился в первый рейс из Петербурга в Пионерский

Фото: ООО «Посейдон» Интерьеры парома «Антей», который отправился в первый рейс из Петербурга в Пионерский

Фото: ООО «Посейдон»

Изначально судно должно было отправиться 15 января, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями дату пришлось сдвинуть на один день.

«С мая 2024 года паром ходил из порта "Усть-Луга". Судно совершило 29 рейсов. Сегодня паром отправился в юбилейный 30 рейс под российским флагом, но уже из центра Петербурга»,— говорится в сообщении.

Для водителей и пассажиров «Антея» предусмотрено 59 кают, на борту могут находиться до 150 пассажиров. Судно, построенное в ГДР в 1988 году, будет выполнять до шести рейсов в месяц.

Паром может брать на свой борт специальную и строительную технику, грузовики, леговые автомобили, автобусы и мотоциклы. Стоимость билетов для одного пассажира без машины составляет 6820 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый маршрут должен разгрузить порт Балтийск и обеспечить Калининградскую область грузами, учитывая санкции, введенные странами Прибалтики.

Андрей Маркелов