Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Паром «Антей» отправился в первый рейс из Петербурга в Калининградскую область

Грузопассажирский паром «Антей» 16 января отправился в первый рейс из петербургского порта «Морской фасад» до города Пионерский в Калининградской области, сообщает пресс-служба Смольного.

Интерьеры парома «Антей», который отправился в первый рейс из Петербурга в Пионерский

Интерьеры парома «Антей», который отправился в первый рейс из Петербурга в Пионерский

Фото: ООО «Посейдон»

Интерьеры парома «Антей», который отправился в первый рейс из Петербурга в Пионерский

Фото: ООО «Посейдон»

Изначально судно должно было отправиться 15 января, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями дату пришлось сдвинуть на один день.

«С мая 2024 года паром ходил из порта "Усть-Луга". Судно совершило 29 рейсов. Сегодня паром отправился в юбилейный 30 рейс под российским флагом, но уже из центра Петербурга»,— говорится в сообщении.

Для водителей и пассажиров «Антея» предусмотрено 59 кают, на борту могут находиться до 150 пассажиров. Судно, построенное в ГДР в 1988 году, будет выполнять до шести рейсов в месяц.

Паром может брать на свой борт специальную и строительную технику, грузовики, леговые автомобили, автобусы и мотоциклы. Стоимость билетов для одного пассажира без машины составляет 6820 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый маршрут должен разгрузить порт Балтийск и обеспечить Калининградскую область грузами, учитывая санкции, введенные странами Прибалтики.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...