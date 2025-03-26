Жога поздравил Паслера с назначением на должность врио главы Свердловской области

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поздравил Дениса Паслера с назначением на должность временно-исполняющего обязанности губернатора Свердловской области, его слова передает пресс-служба полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вы знаете, каким потенциалом обладает Свердловская область, понимаете, насколько важную роль она играет для страны — в укреплении обороноспособности и экономического суверенитета. Уверен, под вашим началом Свердловскую область ждет новый виток развития, будет продолжено поступательное развитие промышленности, появятся новые проекты», — сказал Артем Жога.

Бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева он поблагодарил за работу и отметил, что на посту он «проявил себя как сильный, профессиональный управленец». «Под его руководством регион значительно укрепил свою экономику, успешно преодолел множество непростых вызовов», — отметил полпред.

Президент России Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области 26 марта. Господин Паслер принял предложение господина Путина.

С марта 2019 года Денис Паслер занимал должность врио губернатора Оренбургской области, в сентябре он одержал победу на выборах главы региона, набрав 65,94% голосов при явке избирателей 39,55%. На выборах в 2024 году господин Паслер вновь возглавил регион, набрав 78,14% при явке в 52,59%.

Мария Шараева