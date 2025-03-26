Российский еврейский конгресс сменил и.о. президента

Сегодня, 26 марта, бюро президиума Российского еврейского конгресса (РЕК) выбрало нового исполняющего обязанности главы РЕК, им стал директор по работе с клиентами и партнерами ПАО «Диасофт» Александр Генцис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Генцис в 2008 году

Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ Александр Генцис в 2008 году

Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ

Господин Генцис сменил на этом посту Михаила Бройтмана, который занимал эту должность с июля 2023 года, после того как президент РЕК Юрий Каннер, к тому времени находившийся в Израиле, для осуществления «более качественного управления организацией» инициировал создание новой должности. Эти шаги должны были помочь обеспечить безболезненную передачу власти новому президенту конгресса в 2024 году («Ъ» об этом сообщал 28 июля 2023 года). Однако выборы пока не состоялись, и теперь они планируются на май 2025 года.

«Бюро рекомендовало президиуму фонда избрать Александра Генциса следующим президентом РЕК,— рассказали в пресс-службе конгресса.— Выборы главы конгресса пройдут на ближайшем заседании президиума — высшего органа управления организации — в конце мая этого года».

Павел Коробов