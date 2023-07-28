Юрий Каннер не войдет снова в тот же РЕК

Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер, как стало известно “Ъ”, может покинуть свой пост в мае 2024 года. Господин Каннер, который уже довольно давно находится в Израиле, для осуществления «более качественного управления организацией» инициировал ряд кадровых перестановок в РЕК. Эти шаги, по его словам, помогут обеспечить безболезненную передачу власти новому президенту конгресса в следующем году. В частности, введена должность исполняющего обязанности президента РЕК — ее занял гендиректор ООО «ВБП» Михаил Бройтман.
Юрий Каннер во время церемонии вручения премии РЕК Global Influence Award за глобальное влияние на мир (октябрь 2021 года)
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
О кадровых перестановках в Российском еврейском конгрессе стало известно после заседания президиума РЕК — высшего руководящего органа этой светской еврейской организации России. «Президент РЕК Юрий Каннер, чей третий пятилетний срок полномочий во главе конгресса истекает в мае 2024 года, сообщил на заседании президиума о своей кадровой инициативе,— говорится в официальном сообщении организации.— На время своего отсутствия в ближайшее время в Москве глава организации принял решение назначить в качестве исполняющего обязанности президента Российского еврейского конгресса Михаила Бройтмана — члена президиума и председателя совета директоров РЕК, мецената, бизнесмена, генерального директора ООО "ВБП". По итогам проведения президиума Михаил Бройтман также был избран вице-президентом и членом бюро президиума РЕК». По словам официального представителя РЕК Михаила Савина, еще одним важным решением членов президиума стало избрание нового председателя попечительского совета РЕК. Им стал Григорий Ройтберг — член бюро президиума РЕК, академик РАН, основатель и президент АО «Медицина».
РЕК — крупнейшая светская еврейская организация России — создана в 1996 году. В ее состав вошли состоятельные евреи, которые стали заниматься благотворительностью. Первым президентом был избран владелец группы «Мост» Владимир Гусинский. После отъезда господина Гусинского из России в 2001 году его сменил на этом посту совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин (признан Минюстом иностранным агентом), эмигрировавший из России в Израиль в 2003 году из-за преследования по делу компании. Затем РЕК возглавляли востоковед Евгений Сатановский, бизнесмен Владимир Слуцкер, предприниматель-миллиардер, основной акционер ОАО «Акрон» Вячеслав Кантор. С 2009 года и до настоящего времени пост президента конгресса занимает предприниматель Юрий Каннер.
Юрий Каннер находится в Израиле с начала пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, он не может вернуться в Россию по семейным обстоятельствам. «Я назначил и. о. президента на период, когда я отсутствую, но это не означает, что я не вернусь в Россию,— пояснил “Ъ” Юрий Каннер.— Михаил (Бройтман.— “Ъ”) будет управлять организацией по моей доверенности». По мнению господина Каннера, кадровые перестановки помогут активизировать работу РЕК.
Вместе с тем Юрий Каннер признался “Ъ”, что намерен покинуть пост главы конгресса.
«Срок полномочий заканчивается в мае 2024 года. Я не собираюсь больше баллотироваться на пост президента РЕК —достаточно трех сроков по пять лет,— заявил он.— Я давно принял решение уйти. Ведь чем дольше человек находится в руководстве, тем сложнее обеспечить стабильную, менее болезненную передачу власти. Для меня важно, чтобы я сам ушел, а не сказали: "Юра, тебе пора!" Тем более люди, которым можно передать управление организацией, есть». По словам господина Каннера, «будет плавный переходный период»: «Он (Михаил Бройтман.— “Ъ”) был председателем совета директоров РЕК, он знает внутреннее устройство организации, при этом он значительно моложе меня, поэтому я считаю, что преемственность, плавная передача власти хорошо скажется на РЕК».
«Я не новый человек в РЕК и в еврейской благотворительности, хорошо знаком с РЕК изнутри — присоединился в 2019 году, с 2020 года был председателем совета директоров РЕК. Поэтому предложение Юрия Исааковича исполнять обязанности президента во время его отсутствия принял с готовностью и желанием быть полезным для евреев России,— прокомментировал “Ъ” свое назначение Михаил Бройтман.— Благотворительность как одна из еврейских заповедей и традиций — важная часть моей жизни». По словам господина Бройтмана, он планирует «работать, развиваться, масштабировать, совершенствовать благотворительную деятельность». «Главная задача РЕК — обеспечение стабильности, развития еврейской общины России, — продолжил господин Бройтман. — Мы подходим к этому системно, используя лучшие практики, современные и инновационные методики и технологии и самое главное — человеческий капитал, а именно, делаем все, чтобы нас продолжали поддерживать наши попечители, друзья, волонтеры, все, для кого важно заниматься благотворительностью и добрыми делами».