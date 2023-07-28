Юрий Каннер не войдет снова в тот же РЕК

Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер, как стало известно “Ъ”, может покинуть свой пост в мае 2024 года. Господин Каннер, который уже довольно давно находится в Израиле, для осуществления «более качественного управления организацией» инициировал ряд кадровых перестановок в РЕК. Эти шаги, по его словам, помогут обеспечить безболезненную передачу власти новому президенту конгресса в следующем году. В частности, введена должность исполняющего обязанности президента РЕК — ее занял гендиректор ООО «ВБП» Михаил Бройтман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Каннер во время церемонии вручения премии РЕК Global Influence Award за глобальное влияние на мир (октябрь 2021 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Каннер во время церемонии вручения премии РЕК Global Influence Award за глобальное влияние на мир (октябрь 2021 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О кадровых перестановках в Российском еврейском конгрессе стало известно после заседания президиума РЕК — высшего руководящего органа этой светской еврейской организации России. «Президент РЕК Юрий Каннер, чей третий пятилетний срок полномочий во главе конгресса истекает в мае 2024 года, сообщил на заседании президиума о своей кадровой инициативе,— говорится в официальном сообщении организации.— На время своего отсутствия в ближайшее время в Москве глава организации принял решение назначить в качестве исполняющего обязанности президента Российского еврейского конгресса Михаила Бройтмана — члена президиума и председателя совета директоров РЕК, мецената, бизнесмена, генерального директора ООО "ВБП". По итогам проведения президиума Михаил Бройтман также был избран вице-президентом и членом бюро президиума РЕК». По словам официального представителя РЕК Михаила Савина, еще одним важным решением членов президиума стало избрание нового председателя попечительского совета РЕК. Им стал Григорий Ройтберг — член бюро президиума РЕК, академик РАН, основатель и президент АО «Медицина».

РЕК — крупнейшая светская еврейская организация России — создана в 1996 году. В ее состав вошли состоятельные евреи, которые стали заниматься благотворительностью. Первым президентом был избран владелец группы «Мост» Владимир Гусинский. После отъезда господина Гусинского из России в 2001 году его сменил на этом посту совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин (признан Минюстом иностранным агентом), эмигрировавший из России в Израиль в 2003 году из-за преследования по делу компании. Затем РЕК возглавляли востоковед Евгений Сатановский, бизнесмен Владимир Слуцкер, предприниматель-миллиардер, основной акционер ОАО «Акрон» Вячеслав Кантор. С 2009 года и до настоящего времени пост президента конгресса занимает предприниматель Юрий Каннер.

Юрий Каннер находится в Израиле с начала пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, он не может вернуться в Россию по семейным обстоятельствам. «Я назначил и. о. президента на период, когда я отсутствую, но это не означает, что я не вернусь в Россию,— пояснил “Ъ” Юрий Каннер.— Михаил (Бройтман.— “Ъ”) будет управлять организацией по моей доверенности». По мнению господина Каннера, кадровые перестановки помогут активизировать работу РЕК.

Вместе с тем Юрий Каннер признался “Ъ”, что намерен покинуть пост главы конгресса.

«Срок полномочий заканчивается в мае 2024 года. Я не собираюсь больше баллотироваться на пост президента РЕК —достаточно трех сроков по пять лет,— заявил он.— Я давно принял решение уйти. Ведь чем дольше человек находится в руководстве, тем сложнее обеспечить стабильную, менее болезненную передачу власти. Для меня важно, чтобы я сам ушел, а не сказали: "Юра, тебе пора!" Тем более люди, которым можно передать управление организацией, есть». По словам господина Каннера, «будет плавный переходный период»: «Он (Михаил Бройтман.— “Ъ”) был председателем совета директоров РЕК, он знает внутреннее устройство организации, при этом он значительно моложе меня, поэтому я считаю, что преемственность, плавная передача власти хорошо скажется на РЕК».

«Я не новый человек в РЕК и в еврейской благотворительности, хорошо знаком с РЕК изнутри — присоединился в 2019 году, с 2020 года был председателем совета директоров РЕК. Поэтому предложение Юрия Исааковича исполнять обязанности президента во время его отсутствия принял с готовностью и желанием быть полезным для евреев России,— прокомментировал “Ъ” свое назначение Михаил Бройтман.— Благотворительность как одна из еврейских заповедей и традиций — важная часть моей жизни». По словам господина Бройтмана, он планирует «работать, развиваться, масштабировать, совершенствовать благотворительную деятельность». «Главная задача РЕК — обеспечение стабильности, развития еврейской общины России, — продолжил господин Бройтман. — Мы подходим к этому системно, используя лучшие практики, современные и инновационные методики и технологии и самое главное — человеческий капитал, а именно, делаем все, чтобы нас продолжали поддерживать наши попечители, друзья, волонтеры, все, для кого важно заниматься благотворительностью и добрыми делами».

Павел Коробов