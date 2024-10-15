Мэров погружают в вечную мерзлоту

Депутаты якутской городской думы во вторник предложили отменить прямые выборы глав всех административных центров субъектов РФ, в том числе Якутска. Соответствующую поправку они подготовили к рассматриваемому Госдумой законопроекту о реформе местного самоуправления. По мнению якутских парламентариев, градоначальники региональных столиц должны избираться не населением, а муниципальными депутатами, причем только из числа кандидатов, предложенных губернатором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Григорьев согласен стать последним мэром Якутска, избранным на прямых выборах

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Евгений Григорьев согласен стать последним мэром Якутска, избранным на прямых выборах

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Идея отменить прямые выборы в столицах российских регионов была высказана на круглом столе, прошедшем 15 октября в якутской горадминистрации. Как сообщили в пресс-службе гордумы, эта инициатива должна «привести законодательство в соответствие с уже сложившейся правоприменительной практикой», поскольку от прямых выборов ранее отказались практически во всех административных центрах (см. график). Исключение составляют Якутск, Хабаровск, Абакан (Хакасия) и Анадырь (Чукотка). В остальных столицах мэров выбирают городские депутаты из своего состава или из числа победителей конкурса.

По мнению якутских парламентариев, главы административных центров должны избираться по новой процедуре — муниципальными депутатами из числа кандидатов, выдвинутых главами субъектов Федерации.

Это один из трех возможных способов (наряду с прямыми выборами и избранием мэра из состава гордумы), предусмотренных законопроектом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который с 2021 года находится на рассмотрении Госдумы. Ожидается, что окончательно реформа будет одобрена этой осенью.

Как пояснил “Ъ” председатель якутской гордумы Альберт Семенов («Единая Россия», ЕР), депутаты предлагают внести изменение в п. 2 ст. 19 этого законопроекта, уточнив, что для региональных столиц должен быть доступен только один способ определения градоначальника. Они направят эту поправку во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления (ВАРМСУ), которая обладает статусом единой организации, обеспечивающей защиту интересов муниципалов, и участвует в подготовке упомянутого законопроекта.

По мнению господина Семенова, участие губернаторов в выборной процедуре усилит вертикаль власти и поспособствует политической стабильности в условиях спецоперации и западных санкций.

«Необходимо действовать синхронно»,— объяснил спикер. Среди иных причин для отмены прямых выборов он назвал реализацию мастер-плана Якутска, разработанного до 2030 года: «Важно уже сейчас гарантировать, что решать глобальные задачи города все это время будет команда во главе с профессионалом».

По данным пресс-службы гордумы, мэр Якутска Евгений Григорьев (ЕР) поддержал инициативу депутатов, подчеркнув, что она направлена на реализацию конституционных поправок-2020 о единстве системы публичной власти. Господин Григорьев избрался главой города в 2021 году, получив 44,1% голосов избирателей. Его главным соперником тогда был журналист Виталий Обедин («Справедливая Россия — За правду»), набравший 38,9%.

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Евгений Григорьев стал преемником «народного мэра» Сарданы Авксентьевой, которая в 2018 году неожиданно выиграла выборы у тогдашнего спикера гордумы от ЕР Александра Саввинова. После снятия с гонки известного в Якутске бизнесмена Владимира Федорова (он был отозван выдвинувшей его партией «Родина») госпожа Авксентьева сумела аккумулировать протестный электорат и набрать 40% голосов (против 31,7% у единоросса). В 2021 году градоначальник ушла в отставку по состоянию здоровья, но вскоре избралась в Госдуму от партии «Новые люди».

«Считаю ошибочным решение об отмене прямых выборов мэра Якутска,— прокомментировала “Ъ” Сардана Авксентьева инициативу якутских депутатов.— Избранный жителями мэр города отвечает перед ними напрямую, они его работодатель. По личному опыту я могу сказать, что это дисциплинирует, помогает сохранить прямую связь с людьми».

Первый секретарь рескома КПРФ и лидер коммунистов в Госсобрании (парламенте) Якутии Виктор Губарев тоже раскритиковал идею муниципалов.

Он напомнил, что у якутских единороссов есть возможность отменить прямое голосование граждан и без апелляции к федеральному закону: для этого нужно поправить республиканский закон о местном самоуправлении, где сейчас закреплены только прямые выборы мэра. «Это уловка. Они дают себе возможность ссылаться на федеральные органы власти. Людям же нужно объяснить, почему (отменяются выборы.— “Ъ”). А объяснения нет»,— заявил господин Губарев.

Кстати, исправить закон, о котором сказал главный якутский коммунист, в разговоре с “Ъ” уже пообещал депутат Госсобрания от ЕР Виктор Федоров. По его словам, на следующей неделе он внесет законопроект, наделяющий муниципалитеты правом самостоятельно решать, по какой модели избираются их главы. В случае его принятия депутаты гордумы Якутска смогут отменить прямые выборы и без федеральных поправок.

По мнению политолога Константина Калачева, прямые выборы мэра Якутска продолжают нести в себе риски для региональной власти, поскольку победа Евгения Григорьева в 2021 году потребовала серьезной административной мобилизации.

«В 2026 году снова встанет вопрос о том, насколько управляем электоральный процесс в Якутске, да и в Якутии в целом. Думаю, что решение об отмене прямых выборов горожане встретят без удовольствия. Протестов, может, и не будет, но настроения будут не в пользу городской власти»,— предполагает эксперт.

Андрей Прах