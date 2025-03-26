Жители Петербурга смогут увидеть 23% солнечного затмения 29 марта

По прогнозам астрономов, 29 марта можно будет наблюдать солнечного затмение. Оно начнется в 11:52 (по московскому времени) и продлится четыре часа, пишет RT.

Россияне смогут увидеть, как часть солнечного диска закрыта темным пятном (Луной), а часть остается видимой. В этом плане посчастливится жителям Мурманской области, там природной явление будет наиболее заметно. В Петербурге можно будет разглядеть 23% затмения, а в Москве — лишь 6%.

Оно начнется в 11:51 и продлится до 15:44. Не следует забывать о необходимости соблюдать меры безопасности во время просмотра природного явления. Следует использовать специальные темные очки, но не солнечные, а также фильтр, который отсекает часть солнечного света.

Татьяна Титаева