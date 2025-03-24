Хинштейн спросил жителей Курской области, простили ли они Апачева за граффити

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн провел в Telegram-канале опрос среди жителей региона и спросил у них, принимают ли они извинения рэпера Акима Апачева. Ранее артист оставил на разрушенных зданиях в Судже несколько граффити, что вызвало недовольство среди местных жителей. Позднее Аким Апачев принес извинения за свой поступок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На вопрос «Принимаете ли вы извинения Акима Апачева?» лишь 9% голосовавших ответили «Да, он уже исправился». 81% участников опроса выбрали ответ «Нет, не верю». Еще 10% выбрали вариант «Мы вместе рисовали эти граффити». По состоянию на 14:15 мск в опросе приняли участие 45 тыс. человек.

22 марта Telegram-каналы публиковали видео, на которых Аким Апачев в Судже исправляет оставленные ВСУ граффити на собственные. Господин Хинштейн пригрозил рэперу административной ответственностью за незаконный въезд на приграничную территорию и назвал его действия вандализмом и «хайпом на трагедии». После этого Аким Апачев записал обращение, в котором заявил, что «никого не хотел обидеть», а только поддержать российских военнослужащих. При этом позднее рэпер написал в Telegram-канале, что «некоторые чиновники оторваны от реальности и живут в вымышленном мире». Он предложил своим подписчикам делать аналогичные граффити, фотографировать их и присылать ему.

Полина Мотызлевская